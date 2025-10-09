Quem é a funcionária que morreu no restaurante Jamile

Funcionária que morreu no desabamento do mezanino do restaurante Jamile, no centro de São Paulo, na quinta-feira (8/10), foi identificada como Suênia Maria Tomé Bezerra, de 51 anos - (crédito: Reprodução/Facebook Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo)

A funcionária que morreu no desabamento do mezanino do restaurante Jamile, no centro de São Paulo, na quinta-feira (8/10), é Suênia Maria Tomé Bezerra, de 51 anos. Ela trabalhava como cozinheira. Ainda não foram divulgadas informações sobre a data e horário do funeral, que será em Monteiro, na Paraíba, cidade natal de Suênia.

Conhecida carinhosamente como Mena, Suênia era lembrada pela dedicação e trajetória profissional. "Suênia com seu talento e sua força de vontade estava em São Paulo lutando pelo bem estar de sua família e alcançou vôos profissionais notáveis, chegando a fazer parte da equipe de um dos mais conceituados restaurantes paulistas", destacou a prefeita Ana Paula, e a ex-prefeita Anna Lorena em nota de pesar conjunta publicada no site da prefeitura de Monteiro.

De acordo com o portal g1, Suênia sofreu uma parada cardiorrespiratória após ficar presa nos escombros provocados pela queda da estrutura. Ela tinha um irmão que também trabalhava no restaurante, mas que não estava no local no momento do acidente. O filho dela, estudante de medicina, mora na capital paulista.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o chão do restaurante rachado e a estrutura interna — onde funcionavam a cozinha no segundo andar, depósitos e áreas administrativas — arrancada pela força do colapso. Segundo a corporação, cinco pessoas foram socorridas com ferimentos. Outras duas tiveram abalos psicológicos.

O chef Henrique Fogaça, que assina o cardápio da casa, declarou solidariedade às vítimas: “Manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária”.

O restaurante informou estar “inteiramente comprometido em oferecer todo o suporte necessário neste momento” e que colabora “com os órgãos públicos competentes para esclarecimento dos fatos”.