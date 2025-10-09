20 hotéis do Brasil recebem chaves do Guia Michelin em seleção inédita

20 hotéis do Brasil recebem chaves do Guia Michelin em seleção global inédita - (crédito: Reprodução: Hotel das Cataratas, um hotel Belmond, Cataratas do Iguaçu)

O Brasil se destacou na primeira seleção global de hotéis do Guia Michelin, divulgada na última quarta-feira (8/10). Ao todo, 20 hotéis brasileiros receberam as prestigiadas Chaves Michelin, novo sistema de classificação que reconhece as melhores experiências de hospedagem do mundo.

O país foi o mais premiado da América do Sul, com dois hotéis recebendo três chaves, a distinção máxima, dois com duas chaves e 16 com uma chave. O novo sistema, criado para avaliar hospedagens da mesma forma que o guia faz com restaurantes estrelados, baseia-se em cinco critérios principais: excelência em arquitetura e design, qualidade e consistência do serviço, personalidade e caráter, custo-benefício e contribuição significativa para a vizinhança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No mundo, mais de 7 mil hotéis foram analisados, e 2.457 receberam chaves em diferentes categorias, 1.742 com uma chave, 572 com duas e 143 com três chaves.

As experiências mais extraordinárias

O topo da lista brasileira é ocupado por dois endereços de luxo que representam extremos do turismo nacional: natureza e metrópole. Em Foz do Iguaçu (PR), o Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, foi reconhecido com três chaves. O único hotel situado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ele oferece aos hóspedes acesso privilegiado às quedas d’água, inclusive fora do horário de visitação pública.

Instalado em um edifício histórico cercado pela Mata Atlântica, o hotel combina charme vintage com exclusividade. Em 2024, inaugurou o Restaurante Y, dedicado à culinária brasileira e comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, do restaurante paulistano Evvai, que possui duas estrelas Michelin.

Leia também: Levantamento aponta turismo cultural como área de oportunidades na capital

Na capital paulista, o Rosewood São Paulo também conquistou três chaves Michelin. Localizado próximo à Avenida Paulista, no complexo Cidade Matarazzo, o hotel ocupa a antiga Maternidade Matarazzo e conta com uma torre projetada pelo arquiteto francês Jean Nouvel, vencedor do Prêmio Pritzker. O interior foi desenhado por Philippe Starck, com mais de 450 obras de 57 artistas brasileiros, transformando o espaço em uma verdadeira galeria de arte. O guia destacou a união entre luxo contemporâneo, sustentabilidade e valorização da cultura brasileira.

O clássico e o elegante

Entre os hotéis que receberam duas chaves, dois endereços se destacam pela tradição e sofisticação. O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, no Rio de Janeiro, foi elogiado pelo Guia Michelin como “o lugar para viver a fantasia do Rio de décadas passadas”. Ícone da hotelaria brasileira há mais de 100 anos, o hotel mantém charme histórico à beira da Praia de Copacabana, com serviço de alto padrão e gastronomia premiada.

Leia também: Guia de turismo, o guardião dos segredos dos destinos de Brasília

Já em São Paulo, o Palácio Tangará também foi agraciado com duas chaves. Localizado em meio ao Parque Burle Marx, o hotel combina arquitetura clássica e toques contemporâneos, oferecendo uma atmosfera de refúgio urbano. O brunch de domingo com música ao vivo foi um dos pontos destacados pelo guia.

Charme, natureza e identidade brasileira

Outros 16 hotéis brasileiros receberam uma chave Michelin, reconhecimento que indica uma “estadia muito especial”. Entre os premiados estão propriedades em diferentes regiões do país, como o Fasano São Paulo, o Emiliano São Paulo e o moderno Pulso Hotel Faria Lima, todos na capital paulista. No litoral, destacam-se o Barracuda Hotel & Villas e o Txai Resort, em Itacaré (BA); o Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort, em Barra de São Miguel (AL); e o Toca da Coruja, em Tibau do Sul (RN).

O Fasano Trancoso, o Fasano Angra dos Reis e o Fasano Salvador reforçam a presença da marca em destinos litorâneos de luxo. Já o Fera Palace Hotel, também em Salvador, combina design contemporâneo e vista panorâmica da Baía de Todos-os-Santos.

Leia também: Brasília em alta! Veja o que os turistas pensam da capital federal

No Sul, o Awasi Santa Catarina, em Governador Celso Ramos, foi reconhecido pela integração entre natureza e exclusividade. Na Serra da Mantiqueira, o Botanique Hotel & Spa, em Campos do Jordão (SP), se destacou pelo conceito de “pós-luxo”, voltado à valorização de materiais e tradições brasileiras.

Completam a lista o Carmel Taíba Exclusive Resort, no Ceará, e o Fasano Boa Vista, em Porto Feliz (SP), ambos voltados a experiências que unem conforto, privacidade e contato com o ambiente natural.

Leia também: Com recordes de visitação, Brasília busca consolidar imagem como destino turístico

Com 20 hotéis reconhecidos, o Brasil consolidou sua presença no mapa da hotelaria de luxo mundial. A seleção destaca a diversidade do país — de grandes centros urbanos a destinos imersos na natureza — e reforça a capacidade brasileira de unir hospitalidade, autenticidade e excelência.

Segundo o Guia Michelin, as Chaves são resultado de “inúmeras horas de avaliação pelos inspetores”, que visitaram os estabelecimentos de forma anônima para garantir critérios de qualidade e consistência.

Lista completa dos hotéis brasileiros com Chave Michelin:

Três Chaves Michelin

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Foz do Iguaçu)

Rosewood São Paulo (São Paulo)

Duas Chaves Michelin

Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro)

Palácio Tangará (São Paulo)

Uma Chave Michelin

Fasano São Paulo (São Paulo)

Awasi Santa Catarina (Governador Celso Ramos)

Barracuda Hotel & Villas (Itacaré)

Emiliano São Paulo (São Paulo)

Fasano Angra dos Reis (Angra dos Reis)

Fera Palace Hotel (Salvador)

Fasano Salvador (Salvador)

Fasano Trancoso (Trancoso)

Hotel Santa Teresa Rio MGallery (Rio de Janeiro)

Fasano Boa Vista (Porto Feliz)

Txai Resort (Itacaré)

Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Barra de São Miguel)

Botanique Hotel & Spa (Campos do Jordão)

Toca da Coruja (Tibau do Sul)

Pulso Hotel Faria Lima (São Paulo)

Carmel Taíba Exclusive Resort (São Gonçalo do Amarante)