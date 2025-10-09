13 brasileiros de flotilha chegam ao Brasil após deportação de Israel

Entre os integrantes da flotilha está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e o ativista brasiliense Thiago Ávila - (crédito: Divulgação/Global Sumud Flotilla)

Os 13 brasileiros que estavam detidos em Israel chegaram ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (9/10). Entre os integrantes está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) e o ativista brasiliense Thiago Ávila.

A flotilha Global Sumud, integrada por mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diferentes nacionalidades, tinha caráter pacífico e tentava levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza quando foi interceptada em águas internacionais por forças militares do Estado de Israel em 1º de outubro.

Os brasileiros foram transportados para a Jordânia, fizeram uma escala em Doha, no Catar, e seguiram para o Brasil. Eles desembarcaram em Guarulhos por volta das 10h10, no horário de Brasília.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil agradeceu ao governo do Reino Hachemita da Jordânia pela pronta e efetiva colaboração, em especial pela facilitação dos procedimentos migratórios que permitiram a entrada dos brasileiros em território jordaniano.

"O Brasil insta, por fim, o Governo de Israel a permitir o acesso imediato e sem restrições de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, em conformidade com as obrigações previstas no direito internacional humanitário", afirmou o Itamaraty.

Ao chegar em Guarulhos, o ativista Thiago Ávila comentou o anúncio do cessar-fogo em Gaza. "Que a mobilização popular, não apenas nos barcos, obviamente, mas nas ruas, nos boicotes, parando as fábricas de armas, pressionando os governos do mundo inteiro, possam levar à condição de que dois anos depois da escalada do genocídio, não tem bombas hoje caindo sobre o povo palestino em Gaza. Não tem nada mais importante que isso nesse momento. E essa é uma vitória, não nossa. Essa é uma vitória do povo palestino".



Com informações da Agência Brasil*

