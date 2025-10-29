Nas Entrelinhas: a territorialização do crime organizado no Rio é uma patologia

Por décadas, o Rio de Janeiro conviveu com a ideia de que a violência urbana é parte da paisagem. A naturalização das armas, dos tiroteios, das rotas interditadas e das mortes diárias se consolidou como uma anomalia que deixou de chocar — e, como ensinou Émile Durkheim, fundador da sociologia moderna, o momento em que o patológico se torna normal é o instante em que uma sociedade começa a adoecer profundamente.

A territorialização do crime no Rio não é apenas uma questão de segurança pública: é uma patologia social e política, resultado da corrosão prolongada dos mecanismos de solidariedade e da incapacidade das instituições de exercerem, de forma integrada, o monopólio legítimo da força. O ex-deputado Alfredo Sirkis, pioneiro do movimento ambientalista e ex-militante da resistência armada, diagnosticou o fenômeno há décadas: "Os traficantes têm uma topografia adequada, uma base social enraizada e uma fonte inesgotável de financiamento".

A tríade território-sociabilidade-economia ilícita permanece como o eixo estruturante do poder paralelo no Rio. É a anatomia do patológico: o crime como forma de organização social e o Estado como presença intermitente, frequentemente infiltrado no aparelho de segurança e na política. Não existe crime organizado sem a participação de agentes públicos.

O outro lado da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, que mobilizou 2,5 mil agentes e deixou 64 mortos e 81 presos, é uma manifestação extrema dessa disfunção. O governador Cláudio Castro (PL) a definiu como "a maior operação de segurança da história do Rio" e classificou os traficantes como "narcoterroristas". O emprego de blindados, helicópteros e drones expôs uma lógica de guerra interna, em que o inimigo não é um exército estrangeiro, mas cidadãos brasileiros. A reação das facções foi imediata: bloqueios de vias, ônibus queimados e o colapso da mobilidade urbana. O Rio viveu um dia de medo e caos.

A topografia da violência — becos intransitáveis, casas irregulares, zonas de exclusão — formou uma geografia própria: os "complexos" são "cidades dentro da cidade", onde o Estado perdeu soberania. O medo tornou-se política de controle. Em As Regras do Método Sociológico, Durkheim afirma que toda sociedade convive com um certo grau de crime, o que ajuda a delimitar a norma e reforçar a coesão moral. O problema surge quando o desvio se torna regra e o crime, instituição.

No Rio, a violência é um modo de regulação social: o tráfico impõe leis, administra conflitos e oferece "segurança" a quem o Estado abandona. A anomia — ausência de normas comuns — dá lugar ao medo como norma. O outro lado dessa moeda são as milícias, formadas por policiais e ex-policiais, que emulam com os traficantes o controle do comercio local e da economia informal. Às vezes, a polícia entra em campo quando a milicia perde território para os traficantes.

Degradação moral

O confronto de ontem, com drones lançando bombas e barricadas em dezenas de bairros, mostrou que o Comando Vermelho (CV) adquiriu capacidade simbólica e operacional de desafiar o Estado. Ainda assim, o debate político seguiu o roteiro conhecido: o governador alegou enfrentar o crime "sozinho" e culpou o governo federal. O Ministério da Justiça rebateu, listando 11 solicitações atendidas, o envio da Força Nacional, repasses de R$ 474 milhões e 10 vagas em presídios federais para chefes de facções. Desde 2023, a União contabiliza 178 operações da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 210 prisões, 10 toneladas de drogas e 190 armas apreendidas.

O embate público entre os dois níveis de governo revela a fragmentação do sistema político. A segurança pública transformou-se em arena de disputa entre entes federativos. A cooperação cede à rivalidade. O Estado se divide diante do crime. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, bem que tentou implantar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), mas os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), principalmente, comandaram a resistência à centralidade da União no combate ao tráfico de drogas, com o apoio de Claudio Castro.

A pesquisa do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UFF (Geni) e do Instituto Fogo Cruzado mostra que o CV ampliou em 8,4% seu controle territorial, entre 2022 e 2023, dominando 51,9% das áreas sob poder criminoso, à frente das milícias. São mais de 240 km² de território regido por regras extralegais — uma redistribuição informal de soberania dentro da metrópole. A patologia não é apenas criminal, mas institucional e moral.

"Narcoterrorismo" e "guerra justa" são narrativas opostas ao raciocínio. O fechamento de escolas, a paralisia do transporte e o pânico coletivo são sinais de uma sociedade em exaustão cívica. Enquanto o poder público atuar apenas de modo reativo, o tráfico continuará a ocupar o vácuo da ausência de políticas de habitação, educação e mobilidade.

A indiferença em relação ao crime organizado é o último estágio da degradação moral. Durkheim via no patológico um alerta de que uma sociedade precisa se reorganizar. O Rio chegou a esse ponto. Facções e milícias já não são apenas organizações criminosas — são instituições paralelas que impõem regras, exploram economias e moldam comportamentos. Sem falar na crescente influência política que já exercem.

A megaoperação do Alemão e da Penha, embora justificada pela necessidade de conter o avanço do CV, expõe uma verdade: o Estado luta para reconquistar territórios que nunca deveria ter perdido.



