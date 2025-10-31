Geap completa oito décadas com foco no bem-estar de idosos: "50% dos beneficiários têm mais de 59 anos"

O diretor-presidente do Grupo Executivo de Assistência Patronal (Geap), Douglas Figueredo, foi o entrevistado desta sexta-feira (31/10) do programa CB.Poder — uma parceria entre Correio e TV Brasília. Em pauta, desafios enfrentados pelas operadoras de saúde, perfil e expectativas dos conveniados e planos para o futuro da Geap, que completa 80 anos neste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, o executivo anunciou que a meta da empresa é atingir 400.000 clientes ainda este ano. “Uma parcela de quase 50% (dos clientes) são idosos acima de 59 anos. Vivemos um desafio importante, que é cuidar dessa parcela idosa, lidar com equilíbrio financeiro e ainda crescer”, explicou.
Ele destacou que a população está vivendo cada vez mais e crescendo cada vez mais. "Até 2050 a expectativa é de que um terço da população tenha mais de 60 anos", disse.
Douglas contou que a ideia da operadora para atender a esse público-alvo é focar no conforto. “A gente está buscando uma agenda para ter concierge para idosos, saber qual é o melhor formato de atendimento, como ele espera ser atendido. Então, do ponto de vista de quem interessa de fato, que é o atendido, a gente tem empreendido uma agenda importante de se ajustar à expectativa do cliente”, frisou.
Confira a entrevista na íntegra:
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil Presidente da COP30 diz que NDC da Europa deve ser a mais ambiciosa
- Brasil 42 dos 99 mortos identificados no Rio tinham mandados de prisão em aberto
- Brasil Governo do Rio divulga lista de mortos em megaoperação
- Brasil Sete homens morrem em confronto com a polícia no Ceará
- Brasil Ministério Público desarticula um dos maiores grupos neonazistas do país
- Brasil IML identifica 100 dos 121 mortos em operação no Rio de Janeiro
- Brasil PF cumpre mandados no DF e em outros estados contra fraudes e corrupção