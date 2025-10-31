Geap completa oito décadas com foco no bem-estar de idosos: "50% dos beneficiários têm mais de 59 anos"

A operadora tem a meta de atingir até 400 mil clientes ainda em 2025, destacou dirigente - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O diretor-presidente do Grupo Executivo de Assistência Patronal (Geap), Douglas Figueredo, foi o entrevistado desta sexta-feira (31/10) do programa CB.Poder — uma parceria entre Correio e TV Brasília. Em pauta, desafios enfrentados pelas operadoras de saúde, perfil e expectativas dos conveniados e planos para o futuro da Geap, que completa 80 anos neste ano.

Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, o executivo anunciou que a meta da empresa é atingir 400.000 clientes ainda este ano. “Uma parcela de quase 50% (dos clientes) são idosos acima de 59 anos. Vivemos um desafio importante, que é cuidar dessa parcela idosa, lidar com equilíbrio financeiro e ainda crescer”, explicou.

Ele destacou que a população está vivendo cada vez mais e crescendo cada vez mais. "Até 2050 a expectativa é de que um terço da população tenha mais de 60 anos", disse.

Douglas contou que a ideia da operadora para atender a esse público-alvo é focar no conforto. “A gente está buscando uma agenda para ter concierge para idosos, saber qual é o melhor formato de atendimento, como ele espera ser atendido. Então, do ponto de vista de quem interessa de fato, que é o atendido, a gente tem empreendido uma agenda importante de se ajustar à expectativa do cliente”, frisou.

