Evento de paquera criado em Barcelona chega ao Brasil

O evento é guiado por dinâmicas e brincadeiras que permitem a interação de todos os participantes - (crédito: Divulgação)

Criado em Barcelona, na Espanha, para romper a lógica dos aplicativos de relacionamento, o Spark chega a Belo Horizonte em 27 de dezembro, estreando a primeira edição brasileira. A proposta é simples: substituir os “matches” digitais por conversas reais, em uma noite conduzida por dinâmicas que estimulam interação leve e conexões.

O encontro foi idealizado há um ano e meio pela belo-horizontina Maria Bernardes e a amiga Kanita Wang, natural de Taiwan, que conheceu quando se mudou para o país europeu, há 20 anos. A ideia surgiu quando as duas perceberam que os solteiros estavam cansados das conversas mecânicas e da pressão dos encontros cronometrados.

Em Barcelona, Maria contou que o modelo mais comum era o speed-dating, que nada mais é do que uma réplica ao vivo da lógica dos apps de namoro. “É a mesma dinâmica dos aplicativos em que você fica fazendo uma ‘entrevista de emprego’, até que toca um sininho e troca a pessoa. Parece que você tem que acertar as perguntas ou impressionar alguém ali muito rápido. A ideia foi justamente quebrar isso”, explica ela.

A dupla, que já tinha experiência com improvisação e brincadeiras, optou por criar algo descontraído e lúdico. “Quisemos gerar um evento relaxado, mas também amoroso, que fosse um evento em que as pessoas se sentissem bem e tivessem a oportunidade de fazer conexões, conhecer pessoas, mesmo que não conheçam o amor da vida, mas que elas passem uma noite gostosa”, afirma Maria.

O encontro funciona com uma sucessão de atividades guiadas, que misturam jogos rápidos, conversas em grupos rotativos e paqueras dinâmicas desenhadas para que todos tenham a chance de interagir. A intenção, segundo a cofundadora do Spark, é evitar que alguém fique isolado ou sem saber como se aproximar.

"Por exemplo, as mulheres não vão conversar só com os homens, elas conversam também com as outras mulheres e vão mudando de grupos", relata Maria. Ao final das duas horas e meia de programação, muitos participantes acabam estendendo a noite no próprio bar ou saem para jantar e passear, já sem o peso do primeiro contato.

Dificuldade em ‘conectar’

Trazer naturalidade aos encontros também é um dos objetivos do Spark. Segundo Maria, a maioria dos relatos ouvidos por elas é a dificuldade de conhecer pessoas novas. “A partir de uma certa idade, os amigos estão casados, as pessoas ficam concentradas no trabalho e não têm oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Antes, era mais natural.”

Além disso, as duas amigas também se preocupam em oferecer um espaço inclusivo e acolhedor, uma vez que o público é composto por pessoas de diferentes nacionalidades, faixas etárias e orientações. Recentemente, houve uma edição especial voltada para o público LGBTQIA+, especialmente para mulheres e pessoas não binárias. “É muito importante ser pontual, para as pessoas acompanharem toda a dinâmica. E ninguém tem que se preocupar porque nós guiamos tudo”, esclarece Maria.

Primeira edição brasileira

Na edição de Belo Horizonte, o evento vai acontecer a partir das 20h, no Cannibals Bar, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul. Voltada para o público hétero, as organizadoras mantêm uma das regras fundamentais para o clima equilibrado: a quantidade de ingressos é igual para homens e mulheres – e só há evento se os dois grupos estiverem completos.

A medida, já adotada em Barcelona, busca garantir que todos tenham a mesma oportunidade de interação e, segundo Maria Bernardes, também acata sugestões enviadas pelo público local. “O que ouço das pessoas que moram em Belo Horizonte é que sentem falta de homens héteros. Por isso, fazemos questão que os eventos sejam equilibrados”, afirma.

Os ingressos para o dia 27 já estão esgotados, mas a dupla estuda abrir nova data, em 26 de dezembro. Os próximos passos, segundo Maria e Kanita, são promover edições voltadas ao público 60+ e pessoas com deficiência.

SPARK – EDIÇÃO BRASIL/BELO HORIZONTE

Evento em 27 de dezembro, a partir das 10h, no Cannibals Bar (Av. Carandaí 761, Funcionários). Ingressos esgotados.