PF prende nove pessoas envolvidas em esquema de criptoativos ilícitos no DF

PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos - (crédito: Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9/12), a Operação Kryptolayndry, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilícitos no Distrito Federal. A ação resultou na prisão preventiva de nove pessoas e revelou movimentações financeiras que ultrapassam R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 404 milhões diretamente identificados como recursos de origem criminosa.

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e decretadas 9 prisões preventivas, envolvendo 45 investigados entre pessoas físicas e jurídicas. Segundo a PF, o grupo estruturou empresas de fachada para ocultar valores provenientes de atividades ilícitas, investindo em imóveis, veículos e diversos outros bens para mascarar a origem do dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais utilizados na operação do esquema.

Os investigados poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, entre outros delitos.





Veja o vídeo: