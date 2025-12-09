InícioCidades DF
OPERAÇÃO DA PF

PF prende nove pessoas envolvidas em esquema de criptoativos ilícitos no DF

Operação desarticula rede que teria lavado mais de R$ 400 milhões com uso de criptoativos

PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos - (crédito: Polícia Federal)
PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos - (crédito: Polícia Federal)

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (9/12), a Operação Kryptolayndry, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilícitos no Distrito Federal. A ação resultou na prisão preventiva de nove pessoas e revelou movimentações financeiras que ultrapassam R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 404 milhões diretamente identificados como recursos de origem criminosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e decretadas 9 prisões preventivas, envolvendo 45 investigados entre pessoas físicas e jurídicas. Segundo a PF, o grupo estruturou empresas de fachada para ocultar valores provenientes de atividades ilícitas, investindo em imóveis, veículos e diversos outros bens para mascarar a origem do dinheiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias, além do sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais utilizados na operação do esquema.

Os investigados poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, entre outros delitos.

  • PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos
    PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos Polícia Federal
  • PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos
    PF realiza operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos ilicitos Polícia Federal

Veja o vídeo: 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 09/12/2025 11:00 / atualizado em 09/12/2025 11:00
SIGA
x