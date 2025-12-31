Conquistas, crises e adultização: momentos que marcaram o Brasil em 2025

Desinformação, pressões econômicas e uma escalada de diferentes formas de violência marcaram o Brasil em 2025. Fenômenos como crises climáticas, fake news, a alta nos preços do setor alimentício, o avanço do debate sobre a responsabilidade de influenciadores digitais, operações policiais e outros destaques marcaram o ano no país. O Correio separou alguns dos fatos que mais marcaram a vida brasileira em 2025 para esta retrospectiva. Confira.

Janeiro

O ano começou com uma crise de desinformação que alterou políticas públicas: um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que insinuava — sem provas — que o governo planejava “taxar o PIX”, instalou uma onda de pânico e teorias nas redes. A publicação logo viralizou e fez com que o governo federal recuasse.

Investigações posteriores ligaram a desinformação a brechas exploradas por organizações criminosas para lavagem e fraude financeira.

Fevereiro

O cinema brasileiro ganhou o mundo quando o filme nacional “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, venceu a categoria “Melhor filme internacional” no Oscar de 2025. Essa foi a primeira vez que o Brasil levou a estatueta para casa.

Paralelamente às celebrações desse feito, a economia doméstica sentia oscilações em itens do dia a dia. O café, commodity em que o Brasil é protagonista global, sofreu variações de preço durante o ano e chegou a custar R$50 reais o pacote.

A causa disso, é principalmente por causa de problemas climáticos e oferta menor em determinados momentos da safra. O que afetou diretamente o bolso dos consumidores.

Março

Em março, o país foi surpreendido por investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União que revelaram um amplo esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As apurações apontaram concessões irregulares de benefícios, uso de documentos falsos e atuação de intermediários que cobravam propina para acelerar ou viabilizar aposentadorias, pensões e auxílios.

O esquema atingiu diretamente idosos, pessoas com deficiência e beneficiários do BPC, muitos deles vítimas de descontos indevidos ou inseridos no sistema sem sequer ter solicitado benefícios. O governo anunciou medidas emergenciais, como revisão de cadastros, suspensão de pagamentos suspeitos e reforço nos mecanismos de controle interno.

No mesmo mês, os brasileiros também se preocuparam com surtos de gripe aviária em granjas no Sul, ativação de protocolos sanitários e medidas de controle para evitar impacto maior na cadeia agropecuária.

Abril

Em abril, no Rio Grande do Sul, um ônibus universitário da Universidade Federal de Santa Maria que transportava estudantes e professores se envolveu em um grave acidente após falha mecânica nos freios. Ao todo, seis pessoas morreram.

Maio

Em maio, a CPI das Bets ganhou ampla atenção ao convocar influenciadores e representantes das empresas de apostas on-line para explicar contratos, publicidade e possíveis práticas que ligariam remuneração a perdas de apostadores.

A influenciadora Virgínia Fonseca foi ouvida pelo Senado em maio; amparada por decisão judicial, ela exerceu em parte o direito ao silêncio sobre valores contratuais, negou receber percentual sobre as perdas de seguidores e virou símbolo do debate sobre a responsabilidade de celebridades nas campanhas de jogos.

Junho

Em junho, um balão de ar quente pegou fogo e caiu em Praia Grande (SC), resultando na morte de pelo menos 8 pessoas e ferindo outras 13. Foi um dos acidentes mais fatais com balões no país.

Mais uma vez, as mudanças climáticas impactaram o sul do país. Chuvas intensas desde meados de junho provocaram inundações e deslizamentos especialmente no Rio Grande do Sul. Milhares de pessoas foram deslocadas e várias cidades decretaram situações de emergência.

Julho

Ao longo do segundo semestre, tensões comerciais internacionais — incluindo a imposição e depois a flexibilização de tarifas — foram as pautas principais. Em 9 de julho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou um aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50% (10% base + 40% adicional). Essa tarifa foi comunicada diretamente ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e motivou críticas por parte do governo brasileiro.

Em 6 e 7 de julho, o Brasil sediou a 17ª Cúpula dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), com líderes mundiais reunidos no Rio de Janeiro para discutir cooperação econômica, segurança global, clima e reforma de instituições financeiras internacionais.

Além disso, julho marcou uma fase importante no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Suprema Corte decretou medidas como uso de tornozeleira eletrônica e restrições relativas à investigação sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

Agosto

Em agosto de 2025, as exportações brasileiras de produtos alimentícios sofreram queda significativa, atribuída ao aumento de tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, que entrou em vigor após o anúncio feito em julho. Esse recuo nas vendas ao exterior impactou diversos setores ligados ao agronegócio e à indústria de alimentos.

A pauta sobre infância e proteção entrou em foco com o vídeo do criador Felca (Felipe Bressanim), que denunciou a “adultização” e exploração de crianças nas redes. O conteúdo viral levou parlamentares e comissões a debaterem medidas de proteção online, fiscalização de conteúdo e a responsabilidade das plataformas e dos criadores. Em consequência disso, Hytalo Santos, influenciador denunciado por exploração de adolescentes foi preso.

Setembro

Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele foi sentenciado a 27 anos de prisão por crimes como tentativa de derrubada da ordem democrática — um marco histórico no Brasil.

Em seguida, a proposta apelidada de “PEC da Blindagem” foi pautada na Câmara dos Deputados, e visava dificultar processos investigativos e prisões contra parlamentares. A indignação contra a pauta provocou grandes manifestações em várias capitais, que também se colocaram contra a proposta de anistia para envolvidos no 8 de janeiro de 2023, mobilizando movimentos sociais e artistas.

Outubro

Em 28 de outubro, a chamada Operação Contenção, deflagrada no Complexo do Alemão e da Penha, se tornou a ação policial mais letal já registrada no Rio de Janeiro, com mais de 120 mortos segundo apurações e comissões que pediram investigação pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.

ONGs, organizações de direitos humanos e reportagens investigativas denunciaram uso excessivo da força, impactos sobre moradores e um padrão de “política de guerra” nas favelas. A operação foi vinculada ao combate a membros de facções e ao cumprimento de mandados, mas deixou um rastro de questionamentos jurídicos e humanitários, além de um saldo baixíssimo de prisões.

Novembro

Em 7 de novembro de 2025, uma onda de tornados afetou estados do Sul, especialmente o Paraná. O mais notório foi o tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, classificado como F4, com ventos extremamente fortes que causaram diversas mortes e centenas de feridos, assim como danos generalizados na região. Foi um dos eventos meteorológicos mais severos já registrados no país.

No plano fiscal e social, o Congresso aprovou e o Executivo sancionou, no fim de novembro, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda (passando a beneficiar quem recebe até faixas próximas a R$ 5.000–7.350, segundo o texto final), medida que o governo apresentou como alívio para milhões de contribuintes e que foi construída com compensações tributárias para as faixas mais altas. A lei começou a tramitar com início de vigência em 2026.

Dezembro

A Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro aprovaram o projeto de lei apelidado de PL da Dosimetria, que pode reduzir significativamente a pena de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe após derrota nas eleições de 2022. A proposta permitiria transformar a pena atual em cerca de dois anos de prisão.

Além disso, uma dor coletiva ganhou as ruas: levantamentos e monitoramentos independentes registraram aumento nas taxas de feminicídio e nas tentativas de feminicídio ao longo de 2025, e movimentos sociais organizaram atos em ao menos 20 estados em protesto à violência contra as mulheres.

Um ciclone extratropical trouxe ventos de mais de 100km/h e chuva intensa ao estado de São Paulo por volta de 10–12 de dezembro de 2025, e deixou milhões de paulistanos sem energia após interrupção no fornecimento da Enel.