Explosão deixa bombeiros gravemente feridos em incêndio no RS; vídeo

Um incêndio seguido de explosão em um supermercado de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, deixou bombeiros feridos e mobilizou equipes de emergência na manhã da última quarta-feira (31/12). Ao todo, 17 pessoas precisaram de atendimento médico após a ocorrência.
Entre os feridos estão 13 bombeiros que atuavam no combate às chamas. Dois deles tiveram ferimentos graves e permanecem em estado crítico. Um foi transferido para Porto Alegre, enquanto o outro foi encaminhado para Santa Maria. Ainda segundo informações médicas, dois bombeiros passaram por cirurgia após o atendimento inicial.
Além dos profissionais de resgate, quatro civis que estavam dentro do supermercado no momento do incêndio inalaram fumaça e também precisaram de atendimento hospitalar. Do total de pacientes, cinco seguem internados em clínica médica na Santa Casa do município. Outros quatro permanecem em observação no pronto-socorro, com acompanhamento assistencial. Os demais já receberam alta.
Imagens mostram o instante em que ocorre uma explosão em um dos acessos do estabelecimento. No registro, é possível ver um grupo de bombeiros se preparando para entrar no local quando é atingido pelo impacto e arremessado com a força da explosão.
Veja o vídeo:
