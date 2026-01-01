InícioBrasil
RIO GRANDE DO SUL

Explosão deixa bombeiros gravemente feridos em incêndio no RS; vídeo

Ocorrência em supermercado de Santana do Livramento levou 17 pessoas a atendimento médico; vídeo mostra momento do impacto

Explosão em incêndio deixa bombeiros gravemente feridos no RS - (crédito: Reprodução/redes sociais)
Explosão em incêndio deixa bombeiros gravemente feridos no RS - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Um incêndio seguido de explosão em um supermercado de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, deixou bombeiros feridos e mobilizou equipes de emergência na manhã da última quarta-feira (31/12). Ao todo, 17 pessoas precisaram de atendimento médico após a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os feridos estão 13 bombeiros que atuavam no combate às chamas. Dois deles tiveram ferimentos graves e permanecem em estado crítico. Um foi transferido para Porto Alegre, enquanto o outro foi encaminhado para Santa Maria. Ainda segundo informações médicas, dois bombeiros passaram por cirurgia após o atendimento inicial.

Além dos profissionais de resgate, quatro civis que estavam dentro do supermercado no momento do incêndio inalaram fumaça e também precisaram de atendimento hospitalar. Do total de pacientes, cinco seguem internados em clínica médica na Santa Casa do município. Outros quatro permanecem em observação no pronto-socorro, com acompanhamento assistencial. Os demais já receberam alta.

Imagens mostram o instante em que ocorre uma explosão em um dos acessos do estabelecimento. No registro, é possível ver um grupo de bombeiros se preparando para entrar no local quando é atingido pelo impacto e arremessado com a força da explosão.

Veja o vídeo:

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/01/2026 15:58
SIGA
x