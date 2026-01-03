Mega da Virada: aposta de R$ 6 rende prêmio de R$ 181 milhões

Uma das seis apostas que dividiram o prêmio histórico da Mega da Virada foi registrada em João Pessoa e chamou atenção pelo valor investido: apenas R$ 6. O jogo simples, feito de forma individual em uma casa lotérica no bairro de Mangabeira, vai render ao apostador um prêmio de R$ 181.892.881,09.
A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias. Até o momento, não há confirmação se o vencedor ou vencedora já compareceu a uma agência para retirar o valor. Em premiações desse porte, o procedimento padrão exige que o resgate seja feito presencialmente em uma agência da Caixa, devido ao alto volume financeiro envolvido.
A Mega da Virada também premiou milhares de outros jogadores em todo o país. Ao todo, 3.921 apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 11.931,42. Já a quadra teve 308.315 ganhadores, com prêmio individual de R$ 216,76.
As dezenas sorteadas no concurso especial de fim de ano foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59. Além da aposta feita na capital paraibana, outros cinco bilhetes também acertaram os seis números. As apostas vencedoras estão distribuídas entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e três registros feitos de forma on-line.
