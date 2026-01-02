Ex-BBB ganha na Mega da Virada e expõe números na web

A ex-BBB Paulinha Leite voltou a chamar atenção ao revelar, nas redes sociais, que foi premiada mais uma vez na loteria.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A influenciadora digital contou nesta quinta-feira (1º) que acertou cinco números na Mega da Virada, garantindo uma quina no sorteio especial.
Aproveitando o momento, ela ironizou a Caixa Econômica Federal, instituição que move uma ação judicial contra sua empresa.
"A Caixa já pode chorar agora", escreveu, ao exibir o bilhete com as dezenas 59, 21, 32, 13 e 33.
Apesar do novo prêmio, Paulinha não acertou as seis dezenas e deve receber cerca de R$ 12 mil pela quina.
O prêmio principal da Mega da Virada, que chegou a R$ 1,09 bilhão, foi dividido entre seis apostas vencedoras, sendo dois bolões e quatro jogos simples.
O sorteio estava programado para as 22h da última quarta-feira (31), mas a divulgação do resultado acabou ocorrendo apenas na manhã desta quinta-feira (1º) devido a falhas técnicas.
Conhecida por sua frequência em premiações, Paulinha afirma já ter acumulado aproximadamente R$ 40 milhões em ganhos, após vencer mais de 30 vezes em diferentes modalidades de loteria.
Ela é fundadora de uma empresa especializada em bolões, que atualmente enfrenta uma disputa judicial com a Caixa Econômica Federal pelo direito de intermediar apostas oficiais.
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe manda recado bizarro após término com Ana Castela: 'rosa e c*'
- Mariana Morais Recém-solteira, mãe de Virginia intriga público com post enigmático
- Mariana Morais Morre ex-participante de 'A Fazenda', aos 74 anos
- Mariana Morais Solteira, Paolla Oliveira pode destronar Virginia no Carnaval 2027; entenda
- Mariana Morais As previsões mais chocantes dos famosos, segundo Márcia Sensitiva
- Mariana Morais Ana Castela supera Zé Felipe e cai na noitada com amigas e karaokê