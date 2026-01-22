InícioBrasil
Anvisa proíbe a venda de marca de azeite; entenda

Decisão da Anvisa atinge todos os lotes e impede produção, venda e distribuição do produto no país

Anvisa proíbe a venda de azeite da marca Terra das Oliveiras - (crédito: Reprodução)
Anvisa proíbe a venda de azeite da marca Terra das Oliveiras - (crédito: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (22/1), o governo federal apreendeu e proibiu a venda de todos os lotes de azeite da marca Terra das Oliveiras. A decisão foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Diário Oficial da União

A proibição abrange a venda, distribuição, produção, importação, promoção e uso do azeite Terra das Oliveiras. A Anvisa disse que o produto anunciado é desconhecido e está sendo comercializado.

Correio pesquisou o nome do azeite e descobriu que, em algumas plataformas, o produto ainda está disponível a venda.

A empresa responsável pela importação é a JJ-Comércio de Alimentos Limitada, extinta por "encerramento liquidação voluntária", desde 8 de janeiro de 2025, junto à Receita Federal. 

O Correio tenta contato com a Terra das Oliveiras e aguarda um posicionamento da Shopee. O espaço segue aberto para manifestações.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 22/01/2026 11:17
