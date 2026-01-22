Anvisa proíbe a venda de marca de azeite; entenda

Anvisa proíbe a venda de azeite da marca Terra das Oliveiras - (crédito: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (22/1), o governo federal apreendeu e proibiu a venda de todos os lotes de azeite da marca Terra das Oliveiras. A decisão foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Diário Oficial da União.

A proibição abrange a venda, distribuição, produção, importação, promoção e uso do azeite Terra das Oliveiras. A Anvisa disse que o produto anunciado é desconhecido e está sendo comercializado.

O Correio pesquisou o nome do azeite e descobriu que, em algumas plataformas, o produto ainda está disponível a venda.

A empresa responsável pela importação é a JJ-Comércio de Alimentos Limitada, extinta por "encerramento liquidação voluntária", desde 8 de janeiro de 2025, junto à Receita Federal.

O Correio tenta contato com a Terra das Oliveiras e aguarda um posicionamento da Shopee. O espaço segue aberto para manifestações.