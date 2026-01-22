InícioBrasil
MP indicia proprietária de canil clandestino após denúncia

Deputado Célio Studart (PSD-CE) encaminhou a denúncia ao Ministério Público do Ceará depois que 130 animais foram encontrados no local sob situação de abandono

No canil clandestino foram encontrados mais de 130 cães vivendo em condições de grave violação à legislação de proteção animal - (crédito: Divulgação/Assessoria do Deputado Célio Studart)
O Ministério Público do Estado do Ceará, indiciou a proprietária de um canil clandestino localizado em Brejo Santo (CE) pelo crime de maus-tratos a animais. No local, mais de 130 animais foram encontrados vivendo em condições cruéis, sem cuidados adequados, configurando grave violação à legislação de proteção animal.

A medida foi acatada após denúncia e ofício encaminhados pelo deputado federal Célio Studart  (PSD-CE) em dezembro do ano passado. Na época que fez o pedido, o deputado chegou a pedir a prisão preventiva da responsável pelo canil. 

Os animais também foram resgatados e encaminhados para Organizações Não Governamentais (ONGs) de protetores e ativistas da causa animal que disse estar acompanhando o caso de perto até que haja justiça e garantia de proteção definitiva para os animais. “A situação é de extrema gravidade e torna-se pior porque ainda há quem financie este tipo de prática por meio da compra destes animais", concluiu.

Logo após a responsável ser indiciada, o deputado também se pronunciou nas redes sociais.  “O que veio à tona recentemente em Brejo Santo escancara uma realidade cruel que acontece longe dos olhos, mas muito perto de todos nós. Canis ilegais não produzem amor. Produzem lucro em cima do sofrimento dessas vidas inocentes. Comprar filhotes alimenta esse ciclo”, disse o parlamentar.

Por Wal Lima
postado em 22/01/2026 21:34
