Anvisa recolhe lote de sal grosso e suspende pó para confeitaria

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (26/1) a suspensão e o recolhimento de um pó para decoração utilizado em confeitaria da marca Sugar Art e de um lote específico de sal grosso iodado da marca Globo. As medidas incluem a interrupção da fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso dos produtos atingidos. O Correio tenta contato com as empresas citadas. O espaço segue aberto para manifestações.

No caso do pó para decoração da marca Sugar Art, fabricado pela empresa Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda., a Anvisa identificou a presença de materiais plásticos na composição. Por esse motivo, o produto foi considerado impróprio para consumo em alimentos, motivando a ação fiscal.

Outro item alcançado pela determinação é o Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, produzido pela Brasisal Alimentos Ltda. A medida afeta exclusivamente o lote 004/24, com data de validade até 30 de outubro de 2026. Assim como no caso do pó decorativo, a comercialização, distribuição e consumo do produto foram suspensos.

Segundo o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro (Lacen/RJ), o lote de sal grosso foi reprovado no teste de determinação de iodo. A adição de iodo ao sal de cozinha é obrigatória no país, por ser essencial à prevenção da deficiência desse nutriente no organismo. A falta de iodo pode levar ao desenvolvimento de bócio, caracterizado pelo aumento da tireoide, além de causar problemas no desenvolvimento do feto durante a gestação.

As determinações da Anvisa têm efeito imediato e visam retirar do mercado os produtos que não atendem às normas sanitárias vigentes.