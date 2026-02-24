Ator baiano Moisés Trindade é morto a tiros em Salvador

O ator e criador de conteúdo Moisés Trindade era conhecido pela atuação nos canais Fatos de Favela e Pé no Chão - (crédito: Reprodução/Instagram )

O ator e criador de conteúdo Moisés Trindade, 33 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (23/2), em Salvador. Conhecido pela atuação nos canais Fatos de Favela e Pé no Chão, que somam mais de 16 mil seguidores, Moisés usava as redes para contar a realidade nas periferias da capital baiana e conscientizar sobre os riscos da criminalidade.

O pai, a mãe e os dois filhos da vítima teriam presenciado o ocorrido.

O crime ocorreu em uma rua no bairro da Calçada e é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador. Em nota, a Polícia Civil afirma que foram expedidas “expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime”.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a perda. “Equipe Pé no Chão em luto eterno”, escreveu o perfil do projeto. “Tantos planos e sonhos, nós guerreando para tirar várias pessoas do crime. Vou te levar até o último suspiro”.