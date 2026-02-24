InícioBrasil
BAHIA

Ator baiano Moisés Trindade é morto a tiros em Salvador

O crime aconteceu em uma via pública no bairro de Calçada; mãe, pai e os dois filhos do artista teriam presenciado

O ator e criador de conteúdo Moisés Trindade era conhecido pela atuação nos canais Fatos de Favela e Pé no Chão - (crédito: Reprodução/Instagram )
O ator e criador de conteúdo Moisés Trindade era conhecido pela atuação nos canais Fatos de Favela e Pé no Chão - (crédito: Reprodução/Instagram )

O ator e criador de conteúdo Moisés Trindade, 33 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (23/2), em Salvador. Conhecido pela atuação nos canais Fatos de Favela e Pé no Chão, que somam mais de 16 mil seguidores, Moisés usava as redes para contar a realidade nas periferias da capital baiana e conscientizar sobre os riscos da criminalidade. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O pai, a mãe e os dois filhos da vítima teriam presenciado o ocorrido. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O crime ocorreu em uma rua no bairro da Calçada e é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador. Em nota, a Polícia Civil afirma que foram expedidas “expedidas as guias para perícia e remoção e diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime”. 

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a perda. “Equipe Pé no Chão em luto eterno”, escreveu o perfil do projeto. “Tantos planos e sonhos, nós guerreando para tirar várias pessoas do crime. Vou te levar até o último suspiro”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 24/02/2026 16:50
SIGA
x