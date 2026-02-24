Sesi e CNI criam grupo para impulsionar indústria da saúde no país

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançam nesta quarta-feira (25/02), em Brasília, um grupo de trabalho voltado à cadeia de valor da indústria da saúde, com o objetivo de fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis). O Ceis é um um sistema formado pelos setores industriais de base química e biotecnológica e tem entre os seus objetivos o cumprimento dos princípios do SUS. O grupo de trabalho integrará a agenda do Movimento Empresarial pela Saúde (MES) e pretende ampliar a articulação entre setor produtivo e poder público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O novo colegiado foi criado para estruturar propostas da indústria destinadas a expandir a capacidade de fabricação, estimular pesquisa e desenvolvimento e aumentar a competitividade do segmento no Brasil. A política do Ceis é voltada à produção nacional, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico na área sanitária, com foco na redução da dependência externa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo o diretor-superintendente do Departamento Nacional do Sesi, Paulo Mol, a formação do grupo representa avanço na integração entre estratégias industriais e ações na área assistencial. “Esperamos que o novo grupo possa produzir impactos estruturantes ao integrar políticas de saúde, ciência, tecnologia e inovação, ampliando a capacidade produtiva nacional, a criação de empregos qualificados, a redução no déficit da balança comercial, reforçando a soberania, a segurança sanitária e a sustentabilidade operacional do Sistema Único de Saúde”, afirmou.
O encontro reunirá executivos das 75 empresas que integram o movimento, além de representantes de ministérios, agências reguladoras, pesquisadores e lideranças empresariais. A programação prevê abertura com autoridades e apresentação formal do grupo de trabalho, seguida de painel sobre o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, com debate sobre inovação, desenvolvimento industrial e políticas públicas.
Participam do evento o presidente da CNI, Ricardo Alban; o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos; o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Jr.; a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri; o presidente da Anvisa, Leandro Safatle; o CEO da Abimo, Paulo Henrique Fraccaro; e o presidente do Sindusfarma, Nelson Mussolini. O novo grupo amplia a atuação do movimento, que passa a contar com quatro frentes temáticas, incluindo promoção e prevenção da saúde, modelos sustentáveis de saúde suplementar e dados e inteligência em saúde.
*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite
Saiba Mais