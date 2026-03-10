19 policiais ligados ao bicheiro Rogério de Andrade são denunciados

Ministério Público do Rio de Janeiro realiza uma operação contra o bicheiro Rogério de Andrade e integrantes do núcleo de segurança dele - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza, nesta terça-feira (10/3), uma operação contra o bicheiro Rogério de Andrade e integrantes do núcleo de segurança que atuariam na região de Bangu, na Zona Oeste do Rio. Ao todo, foram expedidos 20 mandados de prisão preventiva.

Entre os alvos estão 19 policiais, sendo 18 militares e penais, da ativa e da reserva, além de um policial civil aposentado. Segundo a investigação, o agente da Polícia Civil teria sido cooptado pela organização criminosa ainda quando estava em atividade.

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e conta com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ, além das corregedorias da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

De acordo com o Ministério Público, os investigados atuavam na segurança de pontos de exploração ilegal de jogos de azar controlados pelo grupo na região de Bangu. A apuração aponta que os agentes usavam práticas recorrentes de corrupção para garantir o funcionamento das atividades do esquema.

Os denunciados devem responder pelos crimes de organização criminosa armada, com agravante pelo envolvimento de servidores públicos e pela ligação com outras organizações criminosas, além de corrupção ativa e passiva.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Comarca da Capital e são cumpridos em endereços nas cidades do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mangaratiba, Nilópolis e São João de Meriti. Também há ordem judicial sendo cumprida na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Segundo a investigação, os policiais militares denunciados estavam lotados na Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SSGP), no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e nos 4º, 6º, 14º, 17º, 22º, 23º e 41º Batalhões da Polícia Militar.