Virginia fala sobre arrependimento após término com Zé Felipe

Seguidores voltaram a repercutir declarações de Virginia Fonseca e Zé Felipe sobre escolhas do passado e aprendizados pessoais.

Nesta terça-feira (17), a influenciadora, de 26 anos, publicou em seus Stories um trecho de uma entrevista concedida ao apresentador Cesar Filho, no qual reflete sobre arrependimentos.

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A publicação surgiu poucas horas depois de Zé Felipe, de 27 anos, responder a fãs em uma caixinha de perguntas sobre o que faria diferente caso pudesse voltar no tempo.

O cantor foi categórico: "Nada! Tudo é válido. A gente não precisa voltar no tempo para fazer diferente, a gente pode fazer hoje, melhorar cada dia mais. É tudo válido. Não voltaria, não".

Já Virginia compartilhou exatamente o momento em que aborda o mesmo tema durante a entrevista, reforçando sua visão de que os erros fazem parte do processo de crescimento.

"Não me arrependo porque eu aprendo e mudo. Meu pai me falava: 'Por que você quer fazer isso se eu estou te falando para você não fazer isso porque vai dar ruim!'. Ele ficava indignado", recordou.

"Eu falava: 'Pai, eu preciso fazer. Você está me falando que tem um buraco lá, mas eu preciso ir, cair, me levantar e aprender a não ir de novo. Então, tiro aprendizado de tudo o que eu vivo. Por isso acho que tudo o que vivi, era para eu ter vivido. O bom do ser humano é a evolução e estou em constante evolução".

Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio do ano passado, após cinco anos juntos. Da união, nasceram três filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um ano.







