Dia da Mentira: filmes, séries e livros que enganam o público até o fim

'Cisne Negro' mergulha na linha tênue entre perfeição e obsessão, onde realidade e delírio se confundem a cada cena - (crédito: Reprodução )

No Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, a ficção mostra que enganar também pode ser uma forma sofisticada de contar histórias. Se algumas obras já se tornaram clássicas por reviravoltas, outras produções ampliam ainda mais esse universo de narrativas que confundem, provocam e deixam o público em dúvida até o último momento.

No cinema, além de clássicos da enganação como Clube da Luta e O Sexto Sentido, títulos como A Origem, de Christopher Nolan, exploram diferentes camadas da realidade e fazem o espectador questionar o que é sonho ou verdade. Em Ilha do Medo, dirigido por Martin Scorsese, a narrativa psicológica conduz a uma revelação que ressignifica toda a trama. Já Os Suspeitos, de Bryan Singer, se tornou um dos maiores exemplos de final enganoso do cinema, enquanto Amnésia, também de Nolan, aposta em uma estrutura não linear para colocar o público dentro da confusão do protagonista.

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Outros exemplos incluem Cisne Negro, de Darren Aronofsky, que mistura realidade e delírio na relação de amor e ódio encenada por Natalie Portman e Mila Kunis, e O Grande Truque, novamente de Christopher Nolan, que transforma a própria ideia de ilusão em tema central da narrativa.

Na televisão, o jogo com o espectador também ganha força em produções que se apoiam em mistério e construção gradual de segredos. Para além de Lost e Dark, séries como Black Mirror exploram realidades distorcidas e finais perturbadores, enquanto Westworld brinca com linhas temporais e identidades ocultas. Outro exemplo é Mr. Robot, que se destaca pelo uso de um narrador pouco confiável, levando o público a questionar constantemente o que é real dentro da história. Em A Namorada Ideal, a verdade é confrontada conforme muda quem narra os fatos: a nora ou a sogra.

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O recurso da mentira narrativa também é amplamente explorado na literatura, representado por obras como O Código Da Vinci, Garota Exemplar e A Garota no Trem, cujas palavras utilizam perspectivas fragmentadas para confundir o leitor. O Assassinato de Roger Ackroyd e E Não Sobrou Nenhum, livros de Agatha Christie, são considerados grandes exemplos de narrativa enganosa da literatura policial. As Vantagens de Ser Invisível surpreende ao revelar camadas ocultas da memória do protagonista, bem como Verity, de Colleen Hoover e Um de Nós Está Mentindo, de Karen M. McManus.

Essas obras demonstram como o engano, quando bem construído, se torna uma poderosa ferramenta narrativa. Ao manipular informações, ocultar pistas e desafiar a lógica do público, elas criam experiências que vão além do entretenimento, fazendo do espectador parte ativa do jogo.