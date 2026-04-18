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Acidente aéreo

PB: helicóptero faz pouso de emergência após falha em Campina Grande

Aeronave, que partiu de João Pessoa, tinha quatro ocupantes; vítimas foram atendidas e investigação será conduzida pela Aeronáutica

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu potência na decolagem. Havia três adultos e uma criança a bordo - (crédito: Reprodução / Redes sociais)
Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave perdeu potência na decolagem. Havia três adultos e uma criança a bordo - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

Um helicóptero caiu no fim da manhã deste sábado (18/04), no bairro do Mirante, em Campina Grande, na Paraíba, após apresentar falha durante a decolagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo — três adultos e uma criança — e três delas precisaram de atendimento hospitalar. O caso mobilizou equipes de resgate e será apurado pelas autoridades aeronáuticas.

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De acordo com as informações repassadas pelos bombeiros, a aeronave partiu de João Pessoa e fez uma parada para abastecimento em Campina Grande. No momento em que retomava o voo, o motor perdeu potência, o que obrigou o piloto a realizar um pouso de emergência. A queda ocorreu nas imediações de um hotel, onde, conforme a administração do estabelecimento, os ocupantes conseguiram deixar o helicóptero após o impacto.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local. Três vítimas foram levadas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. De acordo com a unidade, deram entrada no hospital um homem de 40 anos e dois de 46. Eles passaram por procedimentos imediatos e permanecem com quadro clínico estável.

A criança que estava na aeronave recebeu atendimento ainda no local e não precisou de encaminhamento hospitalar. Não houve registro de ferimentos graves entre os ocupantes, conforme informações preliminares divulgadas pelas equipes de socorro.

O Corpo de Bombeiros informou que a Aeronáutica será acionada para investigar as causas do acidente. A análise deve considerar as condições do equipamento e as circunstâncias da perda de potência registrada durante a decolagem.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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Rafaela Bomfim*

Estagiário

Graduanda de Jornalismo, no IESB. Estagiária na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim*
postado em 18/04/2026 16:51 / atualizado em 18/04/2026 16:53
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