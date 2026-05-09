João Fonseca perde na estreia do Masters 1000 de Roma e é eliminado

Eliminado, brasileiro de 19 anos começa preparação para ranking mundial - (crédito: Thomas Coex/AFP)

O brasileiro João Fonseca perdeu na estreia do Master 1000 de Roma para o sérvio Hamad Medjedovic (67º do ranking mundial) por 2 sets a 1, com parciais de 6 x 3, 3 x 6 e 6 x 7 (1/7).

Com o resultado da tarde deste sábado (9/5), no Foro Itálico, em Roma, o tenista de apenas 19 anos (29º do ranking mundial), que havia entrado diretamente na segunda rodada como cabeça de chave, foi eliminado do torneio.

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Agora, o brasileiro começa a preparação para Roland Garros. O Grand Slam de saibro, ocorrerá de 18 de maio a 7 de junho de 2026, no Stade Roland Garros, em Paris, França.