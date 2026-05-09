Brasileirão: De virada, Cruzeiro derrota o Bahia e sobe na classificação

Cabuloso saiu atrás na Fonte Nova, buscou o empate no primeiro tempo e conseguiu o gol da vitória já nos minutos finais

Cabuloso saiu atrás na Fonte Nova, buscou o empate no primeiro tempo e conseguiu o gol da vitória já nos minutos finais - (crédito: Foto: Celo Gil/Cruzeiro)
O Cruzeiro conquistou um resultado importante fora de casa na noite deste sábado (09). Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Cabuloso bateu o Bahia por 2 a 1, de virada. Luciano Juba abriu o placar para o Tricolor. Porém, a juventude cruzeirense apareceu com Kauã Moraes e Kaique Kenji, que viraram o marcador.

Com o resultado, a Raposa chegou aos 19 pontos e subiu para décima posição, de forma momentânea. Já o Esquadrão chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, mas ainda se mantém na sexta colocação, com 22 pontos.

No meio da semana, as duas equipes voltam a campo pela Copa do Brasil. O Cruzeiro recebe o Goiás, no Mineirão, após empatar em 1 a 1 na capital goiana. Já o Bahia visita o Remo, com a missão de reverter uma desvantagem de 3 a 1 que sofreu dentro de casa.

Bahia sai na frente e Cruzeiro empata

A partida começou com o Bahia tentando forçar as jogadas ofensivas, enquanto o Cruzeiro conseguia dar as respostas nos contra-golpes. O Tricolor teve a primeira boa oportunidade, com Sanabria, na pequena área, chutando para fora. Na sequência, o Cabuloso respondeu, com Matheus Pereira, que mandou pela linha de fundo, e Villarreal, que parou em Léo Vieira.

Porém, em uma chegada que não levou tanto perigo, o Tricolor teve a chance de abrir o marcador. Fabrício Bruno chegou atrasado no carrinho e atingiu Willian José. Pênalti, que Luciano Jubá cobrou e abriu o placar. Com a igualdade, o jogo seguiu equilibrado e o Cruzeiro conseguiu chegar ao empate. Kauã Moraes recebeu de Villarreal e chutou por baixo de Léo Vieira, deixando tudo igual. Na jogada, o auxiliar marcou impedimento, que o Var retirou.

Nos minutos finais, o Cabuloso teve chance de virar o marcador. Lucas Romero arriscou de fora da área e parou em defesa de Léo Vieira. Depois, Gerson recuperou a bola na saída de jogo do Bahia e chutou pela linha de fundo, levando perigo ao gol do Esquadrão.

Banco decide para o Cabuloso

Logo no começo do segundo tempo, o Cruzeiro chegou a virar com Sinisterra. Porém, a arbitragem flagrou o impedimento de Jonathan Jesus no começo da jogada. Entretanto, o Cabuloso seguiu em cima, buscando a virada. Na sequência, o atacante colombiano recebeu na área e bateu para fora. Depois, Gerson arriscou de fora da área e parou em Léo Vieira.

O Bahia conseguiu aparecer após algumas alterações. Ademir recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Otávio. Na sequência, o Cruzeiro voltou a assustar. Matheus Pereira tocou para Kaio Jorge na área, que chutou errado e mandou para fora. O Cabuloso teve mais uma boa oportunidade, quando a bola sobrou para Villalba após cobrança de escanteio e o argentino parou em defesa de Léo Vieira.

Nos minutos finais, o Tricolor apareceu mais no campo de ataque. Everaldo recebeu na área, mas acabou se desequilibrando na hora do chute, e mandou para fora. Depois, Kike Oliveira fez jogada pela esquerda, trouxe para o meio e finalizou para defesa de Otávio. Entretanto, o Cruzeiro marcou. Kaique Kenji fez boa jogada pela direita, trouxe para o meio e chutou colocado para virar.

Pressionado, o Tricolor tentou empatar novamente. Rodrigo Nestor arriscou de fora da área e levou muito perigo ao gol mineiro.

BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO

15ª Rodada Campeonato Brasileiro
Data e horário: 09/05/2026 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Gols: Luciano Jubá, 26’/1ºT (1-0); Kauã Moraes, 41’/1ºT (1-1); Kaique Kenji, 40’/2ºT (1-2)
BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo, 26’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 16’/2ºT); Erick Pulga (Kike Oliveira, 26’/2ºT), Sanabria (Ademir, intervalo) e Willian José (Everaldo, 33’/1ºT). Técnico: Rogério Ceni
CRUZEIRO: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kauã Moraes (Villalba, 26’/2ºT); Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva, 32’/2ºT), Matheus Henrique (Kaique Kenji, intervalo) e Matheus Pereira; Villarreal (Kaio Jorge, 26’/2ºT) e Sinisterra (Wanderson, 16’/2ºT). Técnico: Artur Jorge
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Cartões Amarelos: João Paulo, Ramos Mingo e Everaldo (BAH); Fabrício Bruno, Kauã Moraes, Lucas Romero e Otávio (CRU)

 

    postado em 09/05/2026 23:26 / atualizado em 09/05/2026 23:26
