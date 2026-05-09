Brasileirão: De virada, Cruzeiro derrota o Bahia e sobe na classificação

O Cruzeiro conquistou um resultado importante fora de casa na noite deste sábado (09). Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Cabuloso bateu o Bahia por 2 a 1, de virada. Luciano Juba abriu o placar para o Tricolor. Porém, a juventude cruzeirense apareceu com Kauã Moraes e Kaique Kenji, que viraram o marcador.
Com o resultado, a Raposa chegou aos 19 pontos e subiu para décima posição, de forma momentânea. Já o Esquadrão chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão, mas ainda se mantém na sexta colocação, com 22 pontos.
No meio da semana, as duas equipes voltam a campo pela Copa do Brasil. O Cruzeiro recebe o Goiás, no Mineirão, após empatar em 1 a 1 na capital goiana. Já o Bahia visita o Remo, com a missão de reverter uma desvantagem de 3 a 1 que sofreu dentro de casa.
Bahia sai na frente e Cruzeiro empata
A partida começou com o Bahia tentando forçar as jogadas ofensivas, enquanto o Cruzeiro conseguia dar as respostas nos contra-golpes. O Tricolor teve a primeira boa oportunidade, com Sanabria, na pequena área, chutando para fora. Na sequência, o Cabuloso respondeu, com Matheus Pereira, que mandou pela linha de fundo, e Villarreal, que parou em Léo Vieira.
Porém, em uma chegada que não levou tanto perigo, o Tricolor teve a chance de abrir o marcador. Fabrício Bruno chegou atrasado no carrinho e atingiu Willian José. Pênalti, que Luciano Jubá cobrou e abriu o placar. Com a igualdade, o jogo seguiu equilibrado e o Cruzeiro conseguiu chegar ao empate. Kauã Moraes recebeu de Villarreal e chutou por baixo de Léo Vieira, deixando tudo igual. Na jogada, o auxiliar marcou impedimento, que o Var retirou.
Nos minutos finais, o Cabuloso teve chance de virar o marcador. Lucas Romero arriscou de fora da área e parou em defesa de Léo Vieira. Depois, Gerson recuperou a bola na saída de jogo do Bahia e chutou pela linha de fundo, levando perigo ao gol do Esquadrão.
Banco decide para o Cabuloso
Logo no começo do segundo tempo, o Cruzeiro chegou a virar com Sinisterra. Porém, a arbitragem flagrou o impedimento de Jonathan Jesus no começo da jogada. Entretanto, o Cabuloso seguiu em cima, buscando a virada. Na sequência, o atacante colombiano recebeu na área e bateu para fora. Depois, Gerson arriscou de fora da área e parou em Léo Vieira.
O Bahia conseguiu aparecer após algumas alterações. Ademir recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Otávio. Na sequência, o Cruzeiro voltou a assustar. Matheus Pereira tocou para Kaio Jorge na área, que chutou errado e mandou para fora. O Cabuloso teve mais uma boa oportunidade, quando a bola sobrou para Villalba após cobrança de escanteio e o argentino parou em defesa de Léo Vieira.
Nos minutos finais, o Tricolor apareceu mais no campo de ataque. Everaldo recebeu na área, mas acabou se desequilibrando na hora do chute, e mandou para fora. Depois, Kike Oliveira fez jogada pela esquerda, trouxe para o meio e finalizou para defesa de Otávio. Entretanto, o Cruzeiro marcou. Kaique Kenji fez boa jogada pela direita, trouxe para o meio e chutou colocado para virar.
Pressionado, o Tricolor tentou empatar novamente. Rodrigo Nestor arriscou de fora da área e levou muito perigo ao gol mineiro.
BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO
