Barcelona x Real Madrid: escalações e onde assistir

Barcelona e Real Madrid fazem neste domingo (10/5), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, um clássico que pode decidir o título do Campeonato Espanhol 2025/26. Diante de um estádio lotado, o Barça entra em campo com a chance de conquistar a LaLiga de forma antecipada, justamente diante do maior rival.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega o Barcelona

O Barcelona chega para o clássico em grande fase na temporada e muito perto do título do Campeonato Espanhol. Líder isolado, o time catalão soma 88 pontos e pode confirmar matematicamente a conquista caso não perca para o Real Madrid. A equipe vem embalada por cinco vitórias consecutivas e atravessa um momento de enorme confiança, principalmente desde a reabertura do Camp Nou, que voltou a ser um trunfo importante. Desde o retorno ao estádio, no fim de 2025, o Barça perdeu apenas uma vez como mandante. Na rodada passada, os catalães venceram o Osasuna por 2 x 1 e ampliaram ainda mais a vantagem na ponta da tabela.

Contudo, para o clássico, o Barça terá um desfalque importante. Lamine Yamal segue fora por conta de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e não estará à disposição do técnico Hansi Flick. Com isso, Lewandowski continua sendo a principal referência ofensiva da equipe. Assim, a tendência é que o treinador mantenha a base titular das últimas partidas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega pressionado para o El Clásico e sem margem para erro na disputa pelo título espanhol. Vice-líder, o time merengue aparece 11 pontos atrás do Barcelona e precisa vencer fora de casa para impedir a comemoração antecipada do rival. Apesar da temporada abaixo das expectativas, a equipe ainda tenta encerrar o campeonato de forma digna. Na última rodada, o Real venceu o Espanyol por 2 a 0, mas o ambiente segue cercado por críticas e instabilidade após uma sequência de resultados frustrantes e problemas extracampo.

Além disso, o técnico Álvaro Arbeloa terá problemas importantes para administrar antes do clássico. Durante a semana, o elenco viveu dias turbulentos com discussões envolvendo jogadores e integrantes da comissão técnica, além do desentendimento entre Valverde e Tchouaméni nos treinamentos. O uruguaio sofreu um traumatismo craniano após o episódio e virou desfalque para a partida. Ainda assim, Vini Jr segue sendo a principal esperança ofensiva do Real Madrid para tentar estragar a possível festa do Barcelona no Camp Nou.

BARCELONA X REAL MADRID

35ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26

Data e horário: domingo, 10/05/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Camp Nou, em Barcelona.

BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Eric García, Pedri e Gavi; Fermín López, Rashford e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Fran Garcia; Camavinga, Pinar e Bellingham; Brahim Díaz, Vini Jr e Gonzalo Garcia. Técnico: Álvaro Arbeloa.