Morre Rubem Medina, ex-deputado federal e irmão de Roberto Medina

Morreu na manhã desta quinta-feira (14/5), Rubem Medina, ex-deputado federal, empresário e irmão de Roberto Medina, fundador e presidente da Rock World, responsável pelos festivais Rock in Rio e The Town. A informação foi confirmada ao jornal O Globo.

Ao longo da vida pública, Rubem Medina construiu uma trajetória de destaque na política brasileira. Formado em economia, exerceu nove mandatos como deputado federal, inicialmente representando o antigo estado da Guanabara e, posteriormente, o estado do Rio de Janeiro.

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Filho do empresário Abraham Medina e de Rachel Medina, iniciou a carreira profissional na antiga TV Rio, emissora fundada pelo pai e considerada uma das mais influentes do rádio e da televisão brasileira entre as décadas de 1950 e 1960.

Anos depois, passou a atuar ao lado do irmão no mercado de entretenimento, participando de projetos voltados à promoção da imagem do Rio de Janeiro e ao fortalecimento de iniciativas culturais e de grandes eventos.

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Rubem Medina também integrava o Grupo Dreamers, onde seguia em atividade até os últimos anos. Segundo a família, ele deixa quatro filhos e dois irmãos. O velório e o sepultamento serão restritos aos familiares.