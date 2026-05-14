Ex-namorado de Elize Matsunaga morre atropelado em rodovia no litoral de SP - (crédito: Reprodução/Netflix e Reprodução redes sociais )

Tiago Cheregatte Neves, ex-namorado de Elize Matsunaga, morreu após ser atropelado por vários veículos na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O acidente aconteceu no último dia 5 de maio e as informações foram divulgadas pelo g1, que teve acesso ao boletim de ocorrência do caso.

Segundo o registro policial, policiais militares rodoviários foram acionados para atender a ocorrência de atropelamento com vítima. Em depoimento, o motorista do primeiro veículo envolvido afirmou que dirigia dentro do limite de velocidade quando percebeu um carro à frente desviar bruscamente para evitar atingir um pedestre que estava na pista.

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Ainda de acordo com o relato, ele tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto. O boletim aponta também que uma viatura da Polícia Militar acabou passando sobre a vítima e que outros automóveis também atingiram Tiago na sequência.

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O motorista do carro e o policial militar que conduzia a viatura realizaram teste do bafômetro, ambos com resultado negativo para ingestão de álcool.

Tiago conheceu Elize Matsunaga durante o período em que ambos estavam presos na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, conhecida popularmente como “presídio dos famosos”. Os dois chegaram a manter um relacionamento enquanto cumpriam pena.

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Homem trans, Tiago estava custodiado na ala feminina da unidade prisional por questões de segurança, já que, segundo relatos, havia risco de sofrer agressões caso fosse encaminhado ao setor masculino. Ele cumpria pena após tentar matar seu avô.