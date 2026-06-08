Turista pula na água das Cataratas de Foz do Iguaçu para salvar celular

Imagens mostram o homem em meio a tentativa de recuperar o celular - (crédito: Reprodução / 'X')

Um turista pulou nas Cataratas do Iguaçu para salvar um telefone celular que caiu na água por acidente. O registro foi feito por visitantes que também passeavam pela passarela, nas proximidades do local onde tudo aconteceu.

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Segundo informou a administração do Parque Nacional do Iguaçu, por meio de nota, o episódio aconteceu no último sábado (6/6). Apesar de não divulgar a identidade do responsável, confirmou que trata-se de um brasileiro (veja abaixo a nota na íntegra).

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No vídeo, é possível ver que o homem sobe pelo parapeito e desce para caminhar à beira das quedas d'água, em busca do aparelho. Em seguida, ele se pendura para tentar voltar à passarela, mas não consegue. O Corpo de Bombeiros realizou a assistência e o acompanhou enquanto terminava o passeio. Em seguida, o retirou do parque.

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Todos os visitantes recebem orientações de segurança das equipes de emergência que atuam no local de forma permanente, através da sinalização instalada ao longo do percurso. A orientação em casos de queda de itens no rio ou nas encostas é de acionar a equipe de bombeiros. Será ela que avaliará a possibilidade de resgate, de acordo com as condições de segurança.

Veja o registro do momento em que o homem pula nas águas das cataratas:

Darwin agindo nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. pic.twitter.com/jIqRksVWED June 7, 2026

Veja a nota completa:

"Informamos que o incidente envolvendo um turista brasileiro, ocorrido na manhã deste sábado (6), no Parque Nacional do Iguaçu, foi prontamente controlado pela equipe de bombeiros civis da unidade.

Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque.

No Parque Nacional do Iguaçu, os visitantes recebem orientações de segurança por meio da sinalização instalada ao longo do percurso e das equipes de emergência que atuam permanentemente na unidade.

É expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos, seja para a realização de fotografias ou para a tentativa de recuperação de objetos. A concessionária mantém uma equipe de bombeiros civis que realiza o monitoramento constante das trilhas e da passarela de acesso à Garganta do Diabo.

Em casos de perda de pertences que venham a cair no rio ou nas encostas, a equipe de bombeiros poderá ser acionada para avaliar a possibilidade de resgate, de forma imediata ou em momento posterior, conforme as condições de segurança. O trabalho é realizado de forma integrada entre bombeiros, equipes de segurança e, quando necessário, com o apoio da Polícia Militar.

Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes."