Deolane é exposta pela irmã e cartas amorosas recebidas na prisão vêm à tona - (crédito: Instagram)

Mesmo presa preventivamente na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, Deolane Bezerra continua sendo assunto nas redes sociais.

Nos últimos dias, uma declaração feita por sua irmã, Dayanne Bezerra, chamou a atenção dos internautas ao revelar que a influenciadora estaria recebendo diversas cartas de admiradores interessados em iniciar um relacionamento amoroso.

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A informação foi compartilhada por Dayanne por meio dos Stories do Instagram, após uma visita à irmã.

Segundo ela, o volume de mensagens com teor romântico tem sido tão grande que precisou fazer um pronunciamento em nome da empresária para esclarecer a situação.

De acordo com o relato, Deolane não tem interesse em qualquer envolvimento amoroso neste momento e está concentrada exclusivamente em sua situação judicial.

Ainda segundo Dayanne, a prioridade da influenciadora é se dedicar à própria defesa, reorganizar a vida ao lado da família e seguir cuidando das pessoas que dependem dela.

Embora tenha descartado as investidas dos pretendentes, a família destacou que o apoio recebido do público tem sido importante durante o período de detenção.

Dayanne afirmou que cartas de incentivo, mensagens de fé, orações e versículos enviados pelos seguidores têm ajudado a fortalecer emocionalmente a irmã.

A advogada também incentivou os fãs a continuarem demonstrando apoio por meio de mensagens e manifestações de carinho, ressaltando que esse suporte tem feito diferença na rotina da influenciadora enquanto ela aguarda o andamento do processo.

A repercussão do relato rapidamente tomou conta das redes sociais. Enquanto alguns usuários demonstraram solidariedade, outros reagiram com humor e ironias, fazendo piadas sobre os homens que estariam enviando cartas amorosas para a detenta.

Deolane Bezerra foi presa na Operação Vérnix. Ela é investigada por supostos crimes relacionados à lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

As acusações seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes, e o caso ainda está em andamento, sem decisão judicial definitiva.