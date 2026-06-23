Pesquisa revela violência frequente contra mulheres trans e travestis no Brasil

Dados mostram que 56% das mulheres trans participantes vivenciaram algum tipo de violência no último ano - (crédito: Daniel James/ Unsplash)

Mulheres transexuais e travestis convivem frequentemente com situações de violência, preconceito e exclusão no país. É o que revela a 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado, com coleta da Nexus. Mais da metade das entrevistadas relatou experiências compatíveis com agressões nos últimos 12 meses.

O levantamento, que passa a integrar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma do Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), em parceria com o Instituto Natura e a associação Gênero e Número, ouviu 43 mulheres trans e travestis e busca ampliar a produção de informações sobre um grupo ainda pouco contemplado nas estatísticas oficiais. Segundo a pesquisa, 24 participantes, o equivalente a 56%, vivenciaram algum tipo de violência no último ano. Entre os episódios mais citados estão agressões verbais relacionadas à identidade de gênero, mencionadas por 40% das entrevistadas. Outras 17% afirmaram ter sofrido agressões físicas e 12% relataram violência sexual.

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Apesar disso, apenas quatro mulheres, correspondentes a 9% da amostra, reconheceram explicitamente terem sido vítimas de violência de gênero. A diferença entre os números foi associada pelos pesquisadores à naturalização das agressões no cotidiano dessas mulheres.

O relatório também identificou a presença frequente de violência doméstica e familiar. Quase metade das entrevistadas, 47%, afirmou já ter sido vítima desse tipo de agressão, enquanto 77% disseram conhecer alguma amiga, familiar ou pessoa próxima que passou pela mesma situação. Entre as mulheres que sofreram violência doméstica, 95% relataram violência psicológica, 80% citaram agressões físicas e morais, 45% sofreram violência sexual e 40% tiveram prejuízos patrimoniais.

Os impactos atingem diferentes áreas da vida: 70% afirmaram que as agressões prejudicaram a convivência social, 55% tiveram a rotina afetada, 45% relataram consequências na vida profissional e 35%, nos estudos.

De acordo com Vitória Régia da Silva, diretora executiva da Gênero e Número, “Quando agressões, humilhações, discriminações e situações de exclusão passam a fazer parte da rotina, elas podem deixar de ser percebidas como violência”. Os tipos de violência mais mencionados pelas entrevistadas foram a psicológica e a física.

Além das agressões, a pesquisa mostra que a discriminação em espaços públicos e serviços essenciais faz parte da experiência de muitas mulheres trans e travestis. Mais da metade das entrevistadas, 54%, afirmou ter se sentido desconfortável em locais públicos no último ano. O estudo aponta ainda que 38% sofreram mau atendimento em órgãos públicos por serem mulheres trans, 27% enfrentaram situações semelhantes em serviços de saúde e 20% foram impedidas de acessar espaços públicos. Também houve relatos de exposição de dados pessoais na internet, situação mencionada por 12% das participantes.

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As experiências de desrespeito refletem na busca reduzida por apoio institucional. Das 32 mulheres que disseram ter vivenciado pelo menos uma dessas situações, apenas três procuraram serviços de proteção à mulher. Embora todas tenham afirmado ter recebido atendimento, os pesquisadores destacam que a baixa procura pode estar relacionada à percepção de que órgãos públicos e serviços estatais também reproduzem constrangimentos e discriminações.

*Estagiária sob supervisão de Andreia Castro