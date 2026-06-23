Moradores relatam cheiro forte após incêndio em galpão em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imovel na Rua Emílio Goeldi, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (23/6), provocando uma grande coluna de fumaça que se espalhou por todo o entorno.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram uma área de 10 mil metros quadrados de um complexo onde funcionam galpões de uma fábrica e distribuidora de autopeças. Ninguém ficou ferido.
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O local armazena materiais inflamáveis, como plástico e papel, o que contribuiu para a propagação do fogo. Nas redes sociais, moradores de Barra Funda, também na Zona Oeste, relataram que a fumaça causada pelo incêndio espalhou um "cheiro insuportável" na região.
No combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros mobilizou 196 viaturas e 45 bombeiros. De acordo com a corporação, o incêndio foi confinado e não há risco de propagação para imóveis vizinhos.
A causa do incêndio ainda não foi confirmada. A principal hipótese é de que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito. Os bombeiros orientaram que a população mantenha os ambientes ventilados e, em caso de grande concentração de fumaça, deixe o local.
A estrutura do imóvel ficou comprometida, e partes da construção cederam, segundo informações da TV Globo. De acordo com o proprietário, o complexo é formado por três prédios, e um deles foi completamente destruído pelo incêndio. Ele informou ainda que mantém a empresa no endereço há 33 anos e que apenas o vigilante estava no local quando as chamas começaram.
Com informações da Agência Estado*
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