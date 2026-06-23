InícioBrasil
Incêndio

Moradores relatam cheiro forte após incêndio em galpão em SP

Fogo atingiu galpão de fábrica de autopeças na Zona Oeste de SP e comprometeu a estrutura do imovel; moradores relatam nas redes sociais "cheiro insuportável"

Incêndio de grandes proporções destrói galpão de fábrica de autopeças na Zona Oeste de SP - (crédito: Foto: Reprodução/TV Globo)
Incêndio de grandes proporções destrói galpão de fábrica de autopeças na Zona Oeste de SP - (crédito: Foto: Reprodução/TV Globo)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imovel na Rua Emílio Goeldi, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (23/6), provocando uma grande coluna de fumaça que se espalhou por todo o entorno. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas consumiram uma área de 10 mil metros quadrados de um complexo onde funcionam galpões de uma fábrica e distribuidora de autopeças. Ninguém ficou ferido. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O local armazena materiais inflamáveis, como plástico e papel, o que contribuiu para a propagação do fogo. Nas redes sociais, moradores de Barra Funda, também na Zona Oeste, relataram que a fumaça causada pelo incêndio espalhou um "cheiro insuportável" na região.

No combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros mobilizou 196 viaturas e 45 bombeiros. De acordo com a corporação, o incêndio foi confinado e não há risco de propagação para imóveis vizinhos. 

A causa do incêndio ainda não foi confirmada. A principal hipótese é de que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito. Os bombeiros orientaram que a população mantenha os ambientes ventilados e, em caso de grande concentração de fumaça, deixe o local. 

A estrutura do imóvel ficou comprometida, e partes da construção cederam, segundo informações da TV Globo. De acordo com o proprietário, o complexo é formado por três prédios, e um deles foi completamente destruído pelo incêndio. Ele informou ainda que mantém a empresa no endereço há 33 anos e que apenas o vigilante estava no local quando as chamas começaram.

Com informações da Agência Estado*

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 23/06/2026 10:15
SIGA
x