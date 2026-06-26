Anvisa proíbe plataforma de emagrecimento por atuar sem autorização

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, propaganda e o uso da plataforma Voy, voltada ao tratamento da obesidade e ao emagrecimento. A medida foi publicada nesta sexta-feira (26/6) no Diário Oficial da União.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a agência, a empresa responsável pela plataforma, a Revia Gestão de Negócios Ltda., não tem autorização de funcionamento para esse tipo de atividade, e operava sem Autorização de Funcionamento (AFE), documento obrigatório para exercer esse tipo de atividade. Além disso, a Anvisa afirma que a plataforma deveria estar registrada como um dispositivo médico, mas não possuía esse registro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Plataformas que realizam a indicação de medicamentos e de suas dosagens se enquadram na categoria de software médico. Além disso, a empresa não está regularizada como farmácia ou drogaria e por isso não pode comercializar medicamentos de qualquer natureza”, informou a Anvisa.
A Anvisa acrescentou que a empresa também não está regularizada como farmácia ou drogaria e, por isso, não pode comercializar medicamentos. "Medicamentos adquiridos fora de farmácias e drogarias que funcionem de forma irregular não têm qualquer garantia de origem, composição e qualidade", afirmou o órgão.
A Voy é uma plataforma digital que diz ser voltada ao acompanhamento de pessoas com obesidade. O serviço reúne avaliação de saúde, acompanhamento remoto e indicação de tratamentos, incluindo medicamentos quando há prescrição médica.
Segundo a Anvisa, por realizar a indicação de medicamentos e de suas dosagens, a plataforma se enquadra na categoria de software médico e deveria possuir registro junto ao órgão regulador. Com a decisão, a plataforma fica proibida de oferecer e divulgar seus serviços.
A Revia Gestão de Negócios Ltda. informou à Agência Brasil, que tem ciência da proibição e que "avalia os desdobramentos" da medida internamente para se posicionar sobre o assunto "em breve". O Correio entrou em contato com a Revia em busca de um posicionamento e aguarda retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.
*Com informações da Agência Brasil.
Saiba Mais
- Brasil Caixa de supermercado é encontrada morta em Goiás
- Brasil Morre a jornalista Helga Oliveira, aos 51 anos de idade
- Brasil 7 situações do dia a dia em que você pode precisar de um advogado
- Brasil Porte de arma para autoridades no Brasil: O que diz a lei?
- Ciência e Saúde Chuvas extremas no Sul têm influência da Antártida e do El Niño, diz estudo
- Ciência e Saúde Nova edição genética promissora
- Ciência e Saúde Telescópio capta imagem inédita e detalhada da Via Láctea
- Ciência e Saúde Tumor com menos de 1 centímetro fez adolescente ganhar 40 quilos em 6 meses
- Ciência e Saúde Mosca-da-fruta produz espermatozoide até 40 vezes maior que o humano