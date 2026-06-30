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Copa do Mundo 2026

Após eliminação do Japão, Brasil ganha apoio da torcida nipônica

Embaixador do país asiático, Yasushi Noguchi, destacou o equilíbrio da partida, mas reconheceu a superioridade do Brasil no resultado

Ludmila Magalhães levou à embaixada tsurus feitos por ela - (crédito: Davi Pereira/CB)
Ludmila Magalhães levou à embaixada tsurus feitos por ela - (crédito: Davi Pereira/CB)

Na Embaixada do Japão, a torcida pela seleção japonesa se manteve firme até o apito final, mesmo com a virada brasileira nos minutos decisivos. O embaixador do país asiático, Yasushi Noguchi, destacou o equilíbrio da partida, mas reconheceu a superioridade do Brasil no resultado. "O Japão também jogou muito bem, mas o Brasil jogou melhor", afirmou.

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Em tom bem-humorado e diplomático, ele declarou apoio à equipe brasileira na sequência do torneio. "Então, vamos levar o Brasil até o fim da Copa. A torcida agora é para o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Japão!", completou, celebrando as duas seleções.

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Entre os torcedores, o clima era de emoção compartilhada e, em muitos casos, de sentimentos divididos. A empreendedora Ludmila Magalhães, de 51 anos, levou à embaixada tsurus feitos por ela mesma — símbolo tradicional da cultura japonesa associado à paz e à longevidade.

Há seis anos dedicada exclusivamente ao origami, ela contou que aprofundou sua conexão com o Japão após participar de um treinamento de empreendedorismo feminino promovido por uma agência de cooperação do país. "Fiz esse origami para representar esse jogo de muito respeito, de muita amizade, de paz e longevidade", explicou. Ao comentar a partida, ela resumiu o sentimento de quem acompanhava o confronto entre as duas nações. "Meu coração ficou dividido igual a esse origami", disse. "Foi uma honra estar aqui ao lado do embaixador para torcer juntos", completou.

Ludmila Magalhães levou à embaixada tsurus feitos por ela mesma, com as cores do Brasil e do Japão
Ludmila Magalhães levou à embaixada tsurus feitos por ela (foto: Davi Pereira/CB)

A mesma dualidade foi percebida pelo empresário Eiji Yamasaki, de 45 anos. Para ele, a virada brasileira trouxe uma mistura de orgulho e frustração. "Hoje o nosso DNA ficou em conflito. Ficamos divididos. Torcer contra um é torcer a favor do outro, mas a gente fica muito feliz", afirmou.

Apesar da comemoração pelo avanço do Brasil, ele admite que gostaria de ter visto o Japão seguir na competição. "Seria um momento único para o Japão. E jogar contra o Brasil é muito interessante, porque o Brasil tem uma influência muito grande no futebol japonês", disse.

Yamasaki destacou a forte ligação histórica entre os dois países, refletida na torcida presente. "Nós somos a maior comunidade de descendentes do Japão fora do Japão, no Brasil. Então, a gente ficaria muito feliz se o Japão tivesse avançado", afirmou.

Ainda assim, reforçou o apoio ao Brasil na continuidade da Copa. "Estávamos torcendo para os dois igualmente. Estou feliz pelo avanço do Brasil. E agora é torcida 100% pro Brasil, rumo ao hexa", ressaltou.

 

Saiba Mais


  • Na Embaixada do Japão, o clima era de emoção compartilhada e de sentimentos divididos
    Na Embaixada do Japão, o clima era de emoção compartilhada e de sentimentos divididos Foto: Davi Pereira/CB/D.A Press
  • O embaixador do Japão, Yasushi Noguchi, declarou torcida ao Brasil após a eliminação do Japão na Copa do Mundo
    O embaixador do Japão, Yasushi Noguchi, declarou torcida ao Brasil após a eliminação do Japão na Copa do Mundo Foto: Davi Pereira/CB/D.A Press
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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 30/06/2026 04:01
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