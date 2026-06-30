Após eliminação do Japão, Brasil ganha apoio da torcida nipônica

Na Embaixada do Japão, a torcida pela seleção japonesa se manteve firme até o apito final, mesmo com a virada brasileira nos minutos decisivos. O embaixador do país asiático, Yasushi Noguchi, destacou o equilíbrio da partida, mas reconheceu a superioridade do Brasil no resultado. "O Japão também jogou muito bem, mas o Brasil jogou melhor", afirmou.

Em tom bem-humorado e diplomático, ele declarou apoio à equipe brasileira na sequência do torneio. "Então, vamos levar o Brasil até o fim da Copa. A torcida agora é para o Brasil! Viva o Brasil! Viva o Japão!", completou, celebrando as duas seleções.

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Entre os torcedores, o clima era de emoção compartilhada e, em muitos casos, de sentimentos divididos. A empreendedora Ludmila Magalhães, de 51 anos, levou à embaixada tsurus feitos por ela mesma — símbolo tradicional da cultura japonesa associado à paz e à longevidade.

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Há seis anos dedicada exclusivamente ao origami, ela contou que aprofundou sua conexão com o Japão após participar de um treinamento de empreendedorismo feminino promovido por uma agência de cooperação do país. "Fiz esse origami para representar esse jogo de muito respeito, de muita amizade, de paz e longevidade", explicou. Ao comentar a partida, ela resumiu o sentimento de quem acompanhava o confronto entre as duas nações. "Meu coração ficou dividido igual a esse origami", disse. "Foi uma honra estar aqui ao lado do embaixador para torcer juntos", completou.

Ludmila Magalhães levou à embaixada tsurus feitos por ela (foto: Davi Pereira/CB)

A mesma dualidade foi percebida pelo empresário Eiji Yamasaki, de 45 anos. Para ele, a virada brasileira trouxe uma mistura de orgulho e frustração. "Hoje o nosso DNA ficou em conflito. Ficamos divididos. Torcer contra um é torcer a favor do outro, mas a gente fica muito feliz", afirmou.

Apesar da comemoração pelo avanço do Brasil, ele admite que gostaria de ter visto o Japão seguir na competição. "Seria um momento único para o Japão. E jogar contra o Brasil é muito interessante, porque o Brasil tem uma influência muito grande no futebol japonês", disse.

Yamasaki destacou a forte ligação histórica entre os dois países, refletida na torcida presente. "Nós somos a maior comunidade de descendentes do Japão fora do Japão, no Brasil. Então, a gente ficaria muito feliz se o Japão tivesse avançado", afirmou.

Ainda assim, reforçou o apoio ao Brasil na continuidade da Copa. "Estávamos torcendo para os dois igualmente. Estou feliz pelo avanço do Brasil. E agora é torcida 100% pro Brasil, rumo ao hexa", ressaltou.



