Casal argentino tenta ter filho no Paraguai, mas bebê nasce no Brasil

Casal argentino seguia ao Paraguai, mas bebê nasce em ponte no Brasil - (crédito: Receita Federal/PR/SC)

Uma viagem da Argentina ao Paraguai terminou de forma inesperada na tarde de terça-feira (30/6). Um bebê nasceu na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, depois que a mãe entrou em trabalho de parto antes de chegar ao destino.

A gestante, com aproximadamente oito meses de gravidez, viajava com o companheiro e outros familiares. Segundo as informações da Receita Federal do Paraná ao Correio, a família seguia para o Paraguai porque enfrentava dificuldades para conseguir atendimento de saúde na cidade onde mora, na Argentina, e pretendia aguardar o parto no país vizinho.

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Já na região da aduana brasileira, a mulher começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Diante da emergência, o motorista retornou em busca de ajuda na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interrompeu o tráfego na ponte para agilizar o socorro.

O parto, porém, aconteceu antes da chegada ao hospital. O bebê nasceu ainda na Ponte Internacional da Amizade, enquanto a gestante era atendida.

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Policiais rodoviários federais, agentes da Receita Federal e equipes da Força Nacional prestaram os primeiros socorros com orientação remota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que auxiliou nos procedimentos realizados no local.

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Após o nascimento, mãe e bebê foram levados ao Hospital Costa Cavalcanti. Os dois foram estabilizados e, segundo as informações divulgadas, passam bem.