Casal argentino tenta ter filho no Paraguai, mas bebê nasce no Brasil

Uma viagem da Argentina ao Paraguai terminou de forma inesperada na tarde de terça-feira (30/6). Um bebê nasceu na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, depois que a mãe entrou em trabalho de parto antes de chegar ao destino.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A gestante, com aproximadamente oito meses de gravidez, viajava com o companheiro e outros familiares. Segundo as informações da Receita Federal do Paraná ao Correio, a família seguia para o Paraguai porque enfrentava dificuldades para conseguir atendimento de saúde na cidade onde mora, na Argentina, e pretendia aguardar o parto no país vizinho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Já na região da aduana brasileira, a mulher começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Diante da emergência, o motorista retornou em busca de ajuda na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interrompeu o tráfego na ponte para agilizar o socorro.
O parto, porém, aconteceu antes da chegada ao hospital. O bebê nasceu ainda na Ponte Internacional da Amizade, enquanto a gestante era atendida.
Policiais rodoviários federais, agentes da Receita Federal e equipes da Força Nacional prestaram os primeiros socorros com orientação remota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que auxiliou nos procedimentos realizados no local.
- Leia também: Bebê nasce na BR-040 durante resgate de família
Após o nascimento, mãe e bebê foram levados ao Hospital Costa Cavalcanti. Os dois foram estabilizados e, segundo as informações divulgadas, passam bem.
Saiba Mais
- Brasil Recife lidera parceria de R$ 300 milhões contra a poluição plástica
- Brasil Estudante cearense vence concurso e embarca em quebra-gelo ao Polo Norte
- Brasil Lula anuncia pacote de mais de R$ 500 milhões para saúde e educação na Bahia
- Brasil Latam volta a voar diretamente de Uberlândia para Brasília
- Brasil PM matou 4 vezes mais negros que brancos no Brasil em 2025, aponta estudo
- Brasil Casal suspeito de furtar bilhete premiado da Mega-Sena é investigado