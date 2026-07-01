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BEBÊ BRASILEIRO

Casal argentino tenta ter filho no Paraguai, mas bebê nasce no Brasil

Gestante entrou em trabalho de parto na aduana brasileira da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu; mãe e filho passam bem após atendimento

Casal argentino seguia ao Paraguai, mas bebê nasce em ponte no Brasil - (crédito: Receita Federal/PR/SC)
Casal argentino seguia ao Paraguai, mas bebê nasce em ponte no Brasil - (crédito: Receita Federal/PR/SC)

Uma viagem da Argentina ao Paraguai terminou de forma inesperada na tarde de terça-feira (30/6). Um bebê nasceu na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, depois que a mãe entrou em trabalho de parto antes de chegar ao destino.

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A gestante, com aproximadamente oito meses de gravidez, viajava com o companheiro e outros familiares. Segundo as informações da Receita Federal do Paraná ao Correio, a família seguia para o Paraguai porque enfrentava dificuldades para conseguir atendimento de saúde na cidade onde mora, na Argentina, e pretendia aguardar o parto no país vizinho.

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Já na região da aduana brasileira, a mulher começou a passar mal e entrou em trabalho de parto. Diante da emergência, o motorista retornou em busca de ajuda na base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interrompeu o tráfego na ponte para agilizar o socorro.

O parto, porém, aconteceu antes da chegada ao hospital. O bebê nasceu ainda na Ponte Internacional da Amizade, enquanto a gestante era atendida.

Policiais rodoviários federais, agentes da Receita Federal e equipes da Força Nacional prestaram os primeiros socorros com orientação remota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que auxiliou nos procedimentos realizados no local.

Após o nascimento, mãe e bebê foram levados ao Hospital Costa Cavalcanti. Os dois foram estabilizados e, segundo as informações divulgadas, passam bem.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 01/07/2026 12:58
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