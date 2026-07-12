A pandemia contada pelos próprios brasileiros

A exposição itinerante A Infinita Memória da Pandemia: a História da Covid-19 por Todos Nós, Brasileiros chegou a São Paulo após passar por Brasília. A mostra fica em cartaz até 9 de agosto no Centro Cultural São Paulo (CCSP).
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A iniciativa foi concebida para ampliar o acesso do público ao acervo do Memorial Digital da Pandemia de Covid-19. O memorial é um repositório que reúne e organiza registros produzidos pela sociedade brasileira para preservar as memórias do período.
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Como um desdobramento desse projeto, a exposição transforma os registros digitais em uma experiência sensorial e coletiva. O formato modular convida o público a refletir sobre os impactos da pandemia e a preservação da memória, utilizando instalações imersivas, relatos, fotografias, vídeos e cartas.
O objetivo é fazer o visitante pensar sobre temas como isolamento social, luto, ciência, desinformação e solidariedade.
Programação em São Paulo
Na capital paulista, a exposição conta com uma programação paralela que inclui debates e atividades educativas sobre memória, preservação digital, ciência e saúde pública. Haverá também mediação em Libras no período da tarde, entre 15h30 e 20h.
A mostra tem entrada gratuita e pode ser visitada de terça a domingo no CCSP. Após a temporada na cidade, a exposição seguirá para Fortaleza, Manaus e Porto Alegre.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.