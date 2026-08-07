Defesa Civil do RJ envia alerta extremo devido aos fortes ventos

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou, nesta sexta-feira (7/8), alertas para os celulares dos moradores do estado informando que a previsão é de ventos fortes na cidade, de até 90 km/h, causados por um ciclone-bomba formado no sul do país.
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Pela parte da manhã, às 5h05, foi enviado o alerta nível severo, estágio nível 2. Às 12h35, o alerta foi de nível extremo, estágio nível 3. A Defesa Civil orientou que a população tente antecipar a volta para casa, justamente por conta dos transtornos que podem ocorrer ao longo do dia.
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“Alerta Extremo: Defesa Civil: Previsão de vento forte na cidade do Rio. Prefeitura e Governo recomendam antecipação da volta para casa, visando garantir a segurança”, informaram.
O Alerta Extremo é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando que a população adote medidas de proteção imediata. O estágio nível 3 é o terceiro lugar em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.
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As aulas nas escolas da rede pública foram suspensas, tanto na capital carioca quanto no resto do estado. Além disso, o Parque Nacional da Tijuca fechou às 13h, incluindo o Cristo Redentor.
Recomendações do Centro de Operações Rio (COR-RIO)
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Não fique debaixo de árvores e coberturas metálicas;
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Evite atividades ao ar livre;
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Não passe por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas;
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Não deixe objetos soltos no quintal;
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Feche a válvula de gás da casa;
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Feche as portas e janelas;
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Evite o contacto com cabos ou redes elétricas caídas;
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Feche as persianas e cortinas para evitar que os estilhaços se espalhem caso alguma janela se parta;
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Não estacione veículos junto a torres de transmissão e placas publicitárias;
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Siga a sua rotina, mas mantenha-se informado nos canais COR.
*Estagiário sob supervisão de Victor Correia
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