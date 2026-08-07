Rio retoma parceria com Cacique Cobra Coral após alerta climático

Município entrou no Estágio 2 de risco na noite de quinta-feira (6/8), diante da expectativa de intensificação dos ventos - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Prefeitura do Rio de Janeiro formalizou o retorno da histórica parceria com a Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), nesta sexta-feira (7/8). O novo acordo de consultoria meteorológica foi firmado por meio do Instituto de Geotécnica do Município (GeoRio). A assinatura ocorreu após a cidade em meio a alerta de ventos fortes de até 90km/h e de risco devido a novos alertas de tempestades e vendavais.

O novo contrato foi publicado no Diário Oficial do município nesta sexta e terá duração de 25 anos, com validade até 2051. A parceria não tem custo para os cofres públicos.

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O despacho diz que objetivo é possibilitar a prestação de assistência técnica meteorológica. Ainda de acordo com a publicação, será uma forma de promover a "difusão e o intercâmbio de informações" entre as partes envolvidas.

A fundação que oferece serviços de “ajuda climática” para países, governos, organizações públicas e privadas, alertou que o contrato não tinha sido renovado na semana passada. De acordo com a Cacique Cobra Coral, a instituição “foi criada para intervir nos desequilíbrios provocados pelo homem na natureza“. Embora não tenha comprovação científica, a organização já firmou acordos com diversos países e organizações estatais e privadas.

A retomada da parceria ocorre no momento em que o Rio de Janeiro se prepara para uma nova sequência de ventos intensos. A previsão aponta possibilidade de rajadas superiores a 90 km/h ao longo desta sexta-feira.

O município entrou no Estágio 2 de risco na noite de quinta-feira (6/8), diante da expectativa de intensificação dos ventos entre a noite de quinta e o domingo (9/8).

A Defesa Civil junto ao Centro de Operações do Rio enviou um alerta à população às 5h05 da manhã de hoje, devido aos registros de ventania forte na madrugada e previsão de ventos de até 90km/h durante o dia. As aulas nas redes municipais e estaduais estão suspensas.