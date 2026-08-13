Fraude no INSS: PF prende foragido da Operação Sem Desconto

A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta quarta-feira (12/8) o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer), Carlos Lopes, que foi indiciado no mês passado no âmbito da Operação Sem Desconto. A investigação mira um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas no INSS.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo a PF, Carlos Lopes estava foragido desde novembro do ano passado. Ele se apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, e “será encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No mês passado, a PF concluiu a primeira investigação da Operação Sem Desconto, quando foram indiciadas 48 pessoas. Nesta ocasião, a Conafer foi o principal alvo do inquérito, e Carlos Lopes foi formalmente indiciado. Em 17 de novembro, Lopes foi alvo de um mandado de prisão, mas não foi encontrado e passou a ser considerado foragido.
Saiba Mais
- Brasil PF faz busca na casa do advogado Nelson Wilians em operação sobre apostas
- Brasil Juiz que bebeu em julgamento mandou prender vereadores em Montes Claros
- Brasil Como identificar azeite adulterado na hora da compra
- Brasil CNT estima R$ 518,4 bi para mobilidade e defende transporte coletivo
- Brasil 59% dos tiroteios em Salvador ocorreram em dias letivos
- Brasil Padres brasileiros são excomungados em meio a conflito entre Vaticano e grupo ultraconservador
- Brasil Novo veranico começa nesta quarta com calor de até 42°C no Brasil
- Brasil Falso veterinário é preso enquanto operava gato
- Brasil Professor é investigado por pedir foto de aluna nua e ameaçar reprová-la
- Brasil El Niño: governo cria sala de situação para prevenir aumento de arboviroses
- Brasil Discord no Brasil: a decisão que suspende lives da rede social no país e o que acontece agora