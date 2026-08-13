Fraude no INSS: PF prende foragido da Operação Sem Desconto

Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso no âmbito da Operação Sem Desconto - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta quarta-feira (12/8) o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer), Carlos Lopes, que foi indiciado no mês passado no âmbito da Operação Sem Desconto. A investigação mira um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas no INSS.

Segundo a PF, Carlos Lopes estava foragido desde novembro do ano passado. Ele se apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, e “será encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe”.

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No mês passado, a PF concluiu a primeira investigação da Operação Sem Desconto, quando foram indiciadas 48 pessoas. Nesta ocasião, a Conafer foi o principal alvo do inquérito, e Carlos Lopes foi formalmente indiciado. Em 17 de novembro, Lopes foi alvo de um mandado de prisão, mas não foi encontrado e passou a ser considerado foragido.