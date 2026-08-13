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Fraude no INSS

Fraude no INSS: PF prende foragido da Operação Sem Desconto

Carlos Lopes, presidente da Conafer, estava foragido desde novembro de 2025

Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso no âmbito da Operação Sem Desconto - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso no âmbito da Operação Sem Desconto - (crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta quarta-feira (12/8) o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais (Conafer), Carlos Lopes, que foi indiciado no mês passado no âmbito da Operação Sem Desconto. A investigação mira um esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas no INSS. 

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Segundo a PF, Carlos Lopes estava foragido desde novembro do ano passado. Ele se apresentou na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília, e “será encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe”. 

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No mês passado, a PF concluiu a primeira investigação da Operação Sem Desconto, quando foram indiciadas 48 pessoas. Nesta ocasião, a Conafer foi o principal alvo do inquérito, e Carlos Lopes foi formalmente indiciado. Em 17 de novembro, Lopes foi alvo de um mandado de prisão, mas não foi encontrado e passou a ser considerado foragido. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 13/08/2026 10:14
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