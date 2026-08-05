Ciclone bomba pode provocar ventos de até 100km/h no sul no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está monitorando a formação de um ciclone extratropical intenso nas proximidades do Sul do Brasil. O sistema deve iniciar nesta quinta-feira (6/8) nos países vizinhos e depois avançar em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. Segundo o instituto, entre sexta (7/8) e sábado (8/8) o fenômeno pode ganhar força muito rapidamente e ser classificado como ciclogênese explosiva, um ciclone bomba.

Um “ciclogênese explosiva” acontece quando uma área de baixa pressão se intensifica muito rápido. Isso costuma deixar o tempo mais severo, aumentando o risco de ventos fortes, chuva intensa e de uma mudança brusca de temperatura.

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Devido a formação do ciclone e a aproximação de um frente fria, o Paraná entrou em alerta de tempestades já nesta quarta-feira (5/8). Para hoje o alerta é amarelo, o que indica possibilidade de acumulados de chuva de até 30mm/h ou até 50mm/h, ventos de 40km/h a 60 km/h, e queda de granizo.

Mapa com as áreas com potencial para ocorrência de granizo na tarde de quinta-feira (foto: Divulgação/Inmet)

Na quinta-feira (6/8) , todo o estado continua sob alerta amarelo , mas a intensificação do sistema e o avanço da frente fria elevam o nível de atenção na metade sul e no oeste do Paraná. Segundo o Inmet, nestas regiões são esperados os impactos mais significativos associados ao sistema, e foi emitido alerta laranja de perigo para tempestades, com chuvas de até 60 mm/h ou 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h, e queda de granizo.

Para sexta-feira (7/8), também há um alerta, mas sobre vendas. Segundo o instituto, os modelos meteorológicos não apontam previsão de chuvas fortes ou granizo, mas ventos intensos, podendo varias de 40km/h e 60km/h em todo o estado , e serem ainda mais rápidos na faixa leste, entre Curitiba e o litoral, onde podem chegar a marcas de 60km/h e 100 km/h.