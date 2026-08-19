Letícia Sabatella celebra: "Reencontro dos irmãos está cada vez mais perto"

Letícia Sabatella usou o Instagram para desabafar após a veterinária que cuidava de seus cães admitir à polícia ter encaminhado os animais para adoção sem a autorização da atriz. "Agora a esperança aquece mais o coração", escreveu em uma publicação.
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A atriz comemorou a chance de ter o cachorro Bertoldo de volta. "O reencontro dos irmãos está cada vez mais perto de acontecer, se Deus quiser", afirmou. Letícia também ressaltou a forte ligação entre os dois cães, lembrando que Bertoldo sempre foi o guia de Bebê.
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Segundo ela, foi o próprio Bertoldo que, ainda filhote, chamou sua atenção para que ambos fossem resgatados de uma estrada de terra durante um dia de chuva, em 2021.
Na esfera criminal, a atriz informou que foi comprovado o crime de apropriação indébita e que a veterinária assinou um acordo de não persecução penal. Letícia acrescentou que uma sentença também foi determinada no Conselho de Ética Veterinária.
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"Depois de tudo o que vivemos, é reconfortante ver os fatos sendo esclarecidos e reconhecidos na esfera cível. As provas apresentadas demonstraram todo o cuidado, o vínculo e o amor que sempre fizeram parte da nossa história com eles", declarou.
Bertoldo e Bebê foram doados pela ONG Cãorrijo no início de 2025 sem o conhecimento de Letícia. Na época, a atriz precisou deixar os animais em uma clínica veterinária para acompanhar o tratamento médico de seu namorado, Daniel Dantas.
Durante o processo, Bebê foi devolvido após um acordo com o novo responsável. A Justiça determinou que Bertoldo deve retornar à atriz nos próximos dias.
Letícia reconheceu que outras pessoas se envolveram na situação acreditando agir corretamente. Ela afirmou que todos foram tratados com respeito enquanto buscava uma devolução que "preservasse a proximidade das crianças envolvidas".
A atriz agradeceu sua equipe de advogados e disse esperar que o caso seja conduzido com serenidade. "Mais consciência, responsabilidade e, acima de tudo, pensando no bem-estar deles", concluiu.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.