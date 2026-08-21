Lito Sousa é diagnosticado com doença rara e sem cura, diz esposa

A esposa do influenciador Lito Souza, do canal Aviões e Musica, contou que ele recebeu o diagnóstico de Creutzfeld-Jacob, doença que não tem tratamento e causa a perda dos movimentos e demência.
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No vídeo, publicado nesta sexta-feira (21/8) nas redes sociais, a esposa de Lito, Mila Seidl, comentou que o diagnóstico demorou a ser fechado , mas que nas últimas semanas o influenciador perdeu parte da capacidade motora e recebeu a notícia da doença.
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Em julho, Lito havia confirmado um quadro de câncer de próstata. No início de agosto, ele contou em um vídeo que durante o tratamento do câncer percebeu uma dormência no braço esquerdo anormal que, após uma viagem de avião para os Estados Unidos, evoluiu e o obrigou a voltar mais cedo para o Brasil para investigar o problema. Ao ser atendido, foi diagnosticado com uma inflamação no cérebro.
Foi após esse quadro, segundo Mila, que ele passou por uma série de exames que confirmaram o diagnóstico de Creutzfeld-Jacob. "Nas últimas semanas ele já perdeu bastante movimento, mas a lucidez dele ainda está íntegra", comentou emocionada.
Mila contou que Lito deixou o hospital nos últimos dias e está em casa, onde deve ser mantido sob cuidados de um profissional.
Veja o vídeo:
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