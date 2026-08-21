"Deserto feito de água": Nasa mostra Lençóis Maranhenses visto do espaço

A imagem foi capturada pelo satélite Landsat 9 da NASA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

A Nasa publicou nas redes sociais, na quinta-feira (20/8), uma imagem do Parque Nacional Lençóis Maranhenses vista do espaço e chamou a paisagem de “deserto feito de água”. A área formada por dunas de areia e lagos é um dos principais cartões-postais brasileiros.

À primeira vista, a imensa área de dunas brancas no litoral maranhense lembra um deserto. Mas, segundo a Nasa, a comparação engana: o parque recebe cerca de 125 centímetros de chuva por ano, volume ligeiramente superior ao registrado em Seattle, nos Estados Unidos, e aproximadamente o dobro do observado em Londres, na Inglaterra.

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Na publicação, a agência destacou o contraste entre as dunas de quartzo branco e as lagoas de água doce que se formam entre elas, criando um mosaico de tons azuis e verdes. Algumas dunas chegam a até 30 metros de altura.

A imagem foi capturada pelo satélite Landsat 9 da NASA, que orbita a Terra desde 2021. Ao norte da área, o Oceano Atlântico pode ser visto, enquanto a vegetação do litoral maranhense delimita as dunas.

A Nasa explicou ainda que a formação da paisagem resulta de uma combinação rara entre geologia e clima. Os rios da região transportam grandes quantidades de areia de quartzo para uma faixa extremamente plana do litoral maranhense. Ao longo de centenas de milhares de anos, esse material se acumulou devido, entre outros fatores, às variações do nível do mar e às mudanças na extensão ocupada pelas águas oceânicas.

Um dos destinos turísticos mais famosos do país, o Parque Nacional Lençóis Maranhenses abriga milhares de lagoas temporárias e permanentes que se enchem durante o período chuvoso, formando uma paisagem única no mundo.

O parque, que é o maior campo de dunas na América do Sul, conta com uma área de 1.500 quilômetros e é composto por rios, dunas, manguezais e vegetação.

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