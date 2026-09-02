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Anvisa suspende fábrica da Unilever por irregularidades sanitárias

Medida atinge todos os produtos saneantes fabricados na unidade, mas não determina recolhimento de itens

Anvisa suspende fábrica da Unilever por irregularidades sanitárias - (crédito: Reprodução/Unilever)
Anvisa suspende fábrica da Unilever por irregularidades sanitárias - (crédito: Reprodução/Unilever)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de todos os produtos saneantes produzidos pela Unilever em sua unidade em Vinhedo, no interior de São Paulo. 

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A medida é preventiva e não determina o recolhimento de itens que já estão à venda nem a suspensão do uso desses produtos. Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de descumprimentos das regras de boas práticas de fabricação de produtos saneantes, que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados.

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A agência não detalha quais irregularidades foram encontradas nem quais produtos específicos são fabricados na unidade. A determinação abrange todos os saneamentos produzidos na fábrica. 

Tais irregularidades foram identificadas durante uma inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto. A suspensão impede a fabricação de novos produtos na unidade atingida pela decisão. 

O Correio entrou em contato com a Unilever, mas ainda não obteve resposta.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 02/09/2026 10:32
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