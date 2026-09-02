Anvisa suspende fábrica da Unilever por irregularidades sanitárias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação de todos os produtos saneantes produzidos pela Unilever em sua unidade em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A medida é preventiva e não determina o recolhimento de itens que já estão à venda nem a suspensão do uso desses produtos. Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de descumprimentos das regras de boas práticas de fabricação de produtos saneantes, que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados.

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A agência não detalha quais irregularidades foram encontradas nem quais produtos específicos são fabricados na unidade. A determinação abrange todos os saneamentos produzidos na fábrica.

Tais irregularidades foram identificadas durante uma inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto. A suspensão impede a fabricação de novos produtos na unidade atingida pela decisão.

O Correio entrou em contato com a Unilever, mas ainda não obteve resposta.