"1% de chance ainda é uma chance", diz mulher de Lito Sousa

Mila Seidl, mulher de Lito Sousa, e o influenciador, que aguarda tratamento experimental para doença rara - (crédito: Redes sociais)

Mila Seidl, mulher do influenciador Lito Sousa, compartilhou uma mensagem de otimismo nas redes sociais. A publicação, com aviões ao fundo, diz: "1% de chance ainda é uma chance, lute". Lito está internado com diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A DCJ é uma condição neurodegenerativa rara, provocada por proteínas chamadas príons. A doença pode causar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não existe tratamento, e os cuidados disponíveis visam apenas controlar os sintomas.

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Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Mila afirmou que negocia com uma empresa de biotecnologia o uso de um medicamento experimental. "O Lito talvez seja a primeira pessoa a testar esse medicamento. Ele já foi testado in vitro, em peixes e macacos. A gente está disposto a assumir esse risco", declarou.

Anteriormente, o casal recebeu negativas de pesquisas internacionais em andamento. A Ionis Pharmaceuticals e o Broad Institute se manifestaram após receberem milhares de mensagens pedindo ajuda para o influenciador.

O governo brasileiro mobilizou ajuda para conseguir a inclusão de Lito em um ensaio clínico nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde formalizou um pedido para que ele participe da fase inicial de testes em um estudo clínico em Harvard. O Itamaraty também acionou embaixadas brasileiras para buscar vagas em outros estudos experimentais.

Diagnóstico após sintomas neurológicos

Lito Sousa descobriu a doença após receber um diagnóstico de câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto planejava o tratamento, ele começou a apresentar sintomas neurológicos incomuns, como a perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos ao digitar roteiros.

O quadro evoluiu para dormência e falta de coordenação, levando-o a procurar o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após uma série de exames, recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob.

Recentemente, Lito relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo, ele contou que a mão, antes quase parada, voltou a se mover durante a internação. "Eu não desisto, como o Palmeiras não desiste", disse ele, citando seu time de futebol.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.