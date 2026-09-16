Com a Caixa Econômica em greve, veja como ficam os serviços

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício criado para proteger os trabalhadores formais (regime CLT) como reserva de proteção para caso de demissão sem justa causa. Todos os meses, os empregadores devem depositar o equivalente a 8% do valor do salário bruto do empregado em uma conta vinculada ao fundo, administrada pela Caixa Econômica Federal. Os valores pertencem ao trabalhador e rendem juros e atualização monetária ao longo do tempo. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal iniciou na quinta-feira passada (10/9), uma greve nacional por tempo indeterminado, impactando o atendimento presencial em suas agências. Clientes podem enfrentar mudanças no serviço, e são aconselhados a priorizar o atendimento online pelos canais digitais, que permanecem em funcionamento.

Segundo a Caixa, a continuidade dos canais digitais e remotos garante que operações essenciais, como as relacionadas ao Bolsa-família, Pé-de-Meia, Gás do Povo e o benefício do INSS processados pelo banco, não sejam interrompidas.

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O atendimento nas agências físicas, no entanto, depende da adesão dos funcionários ao movimento grevista. Ou seja, a disponibilidade e a normalidade do serviço podem variar consideravelmente de uma unidade para outra em todo o país.

Mesmo com a paralisação de parte do quadro de funcionários, os clientes ainda dispõe de uma série de opções para realizar pagamentos, consultar informações e efetuar diversas operações bancárias.

Entre os canais digitais e remotos que continuam funcionando normalmente estão:

App CAIXA, que oferece uma gama completa de serviços e transações bancárias;

Internet Banking CAIXA, para acesso e gerenciamento de contas online;

WhatsApp CAIXA, disponível pelo número 0800 104 0104, para dúvidas e serviços;

CAIXA Tem, aplicativo para benefícios sociais e contas digitais;

Aplicativos específicos como Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS;

Rede de caixas eletrônicos da Caixa;

Rede Banco24Horas, para saques e outras operações.

O serviço de atendimento telefônico Alô CAIXA permanece ativo. Para quem está nas capitais e regiões metropolitanas, o contato pode ser feito pelo número 4004-0104; nas demais localidades, o telefone disponível é o 0800 104 0104.

Para quem necessita de atendimento presencial e tem encontrado dificuldade nas agências, existem alternativas viáveis. As casas lotéricas e os Correspondentes CAIXA Aqui continuam operando normalmente, oferecendo uma variedade de serviços bancários.

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Serviços complexos ou que exigem a presença de um atendente na agência, como renegociação de dívidas específicas, liberação de FGTS com pendências e abertura de contas físicas, podem sofrer atrasos ou interrupções.

Mas mediante a situação, a recomendação oficial é que os clientes deem preferência e priorize o uso dos canais digitais. A grave, por ora, não impede o pagamento dos principais benefícios sociais, mas pode sim gerar transtornos e dificultar o atendimento.