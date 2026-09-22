Como funciona o resgate em acidentes de helicóptero em áreas remotas

This handout picture released by the Santa Catarina Fire Department shows officers searching for the wreckage and victims of a helicopter crash on a hill in Santa Catarina state, Brazil on September 22, 2026. Brazilian singer Rick Sollo, from the country duo Rick and Renner, died in a helicopter crash in Santa Catarina state on September 21, 2026. The wreckage from the disaster was found one day later, and the five people on board died, Santa Catarina Fire Department reported. (Photo by Handout / Santa Catarina Fire Department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SANTA CATARINA FIRE DEPARTMENT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - (crédito: AFP)

A recente busca por um helicóptero desaparecido na Serra de Santa Catarina, que levava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, ilustra a complexidade das operações de resgate em áreas remotas. A mobilização envolveu Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira (FAB), revelando um protocolo que combina tecnologia de ponta e equipes especializadas para localizar aeronaves e possíveis sobreviventes.

O processo começa imediatamente após a notificação do desaparecimento, seja pela falta de contato com a torre de controle ou pela ativação de um sinal de emergência. O primeiro passo é delimitar uma área provável de busca com base no último contato de radar, plano de voo e relatos de testemunhas. A partir daí, diferentes frentes de atuação são coordenadas.

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Tecnologia como aliada nas buscas

O emprego de drones equipados com câmeras térmicas é uma das principais estratégias, especialmente em locais de mata fechada. Esses equipamentos identificam assinaturas de calor que podem indicar a presença de pessoas ou destroços quentes, funcionando bem mesmo durante a noite ou sob vegetação densa. A tecnologia permite varrer áreas de difícil acesso sem expor as equipes de solo a riscos imediatos.

Aeronaves de resgate, como aviões e helicópteros da FAB e da Polícia Militar, realizam sobrevoos em baixa altitude para busca visual. Elas são essenciais para cobrir grandes extensões de terra rapidamente. Além disso, sinais de rádio emitidos por localizadores de emergência (ELT), equipamento obrigatório em muitas aeronaves, ajudam a triangular a posição exata da queda.

Equipes em solo e os desafios da operação

Enquanto a busca aérea acontece, equipes especializadas em salvamento terrestre avançam por trilhas e áreas de mata. Esses grupos são compostos por bombeiros e policiais treinados em técnicas de progressão em ambientes hostis, orientação por bússola e GPS, além de noções de sobrevivência na selva.

Cães farejadores também desempenham um papel vital. Com o olfato apurado, eles conseguem detectar odores humanos a longas distâncias, sendo cruciais para encontrar pessoas em locais onde a visibilidade é quase nula. A geografia do local, com relevo acidentado e vegetação densa, é um dos maiores obstáculos, dificultando o avanço das equipes.

Condições climáticas adversas, como neblina e chuva forte, podem suspender temporariamente os voos e tornar o terreno ainda mais perigoso para as equipes em solo. O fator tempo é crítico em qualquer operação de resgate, pois as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada hora que passa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.