Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões para domingo

A chance de se tornar o próximo milionário do país continua, e com um prêmio ainda maior. Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 3.062 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (24/9), e o valor acumulou para R$ 38 milhões.

Embora o prêmio principal não tenha saído, a sorte sorriu para muitos apostadores. No total, 86 bilhetes acertaram a quina e cada um vai levar para casa R$ 19.736,75. Outras 5.065 apostas acertaram a quadra, garantindo um prêmio individual de R$ 552,38. Os números sorteados foram: 05 - 09 - 11 - 17 - 18 - 38.

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Como concorrer ao prêmio de R$ 38 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para este domingo (27), com início às 11h. Os interessados em tentar a sorte têm até as 19h de sábado (26), no horário de Brasília, para registrar suas apostas.

Os jogos podem ser feitos de forma presencial em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o Brasil. Também é possível apostar de maneira online, por meio do site oficial ou do aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares.

Para concorrer, basta escolher de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, que consiste na escolha de seis dezenas, tem o custo de R$ 5.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.