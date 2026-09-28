Eleições 2026: veja o que muda nos últimos dias antes da votação

Assim que a votação termina, a urna eletrônica apura os votos da seção e imprime o Boletim de Urna (BU) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os últimos dias antes do primeiro turno das eleições de 2026 serão marcados por mudanças nas regras para eleitores e campanhas. A partir desta terça-feira (29/9), eleitores passam a ter restrições à prisão. Nos dias seguintes, chegam ao fim diferentes modalidades de propaganda eleitoral até a votação, marcada para o domingo (4/10).

Segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre terça-feira e 6 de outubro, nenhuma eleitora ou eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em três situações: flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.

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A regra começa cinco dias antes da votação e segue até 48 horas após o encerramento do pleito. Para candidatos, a restrição começou antes. Desde 19 de setembro, quem disputa as eleições não pode ser preso ou detido, exceto em caso de flagrante delito. A proteção também segue até 48 horas depois da votação.

As campanhas também entram na reta final. Quinta-feira (1º/10) será o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Na mesma data, termina o período para circulação de propaganda eleitoral paga ou impulsionada na internet.

Na sexta-feira (2/10), chega ao fim o prazo para veiculação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos e revistas. Já no sábado (3/10), véspera da votação, termina o período permitido para distribuição de material gráfico de campanha.

O sábado também marca o início da proibição do transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores em todo o país. A restrição segue até segunda-feira (5/10), dia seguinte à votação.

No domingo, a boca de urna é crime. A legislação proíbe, entre outras práticas, a distribuição de santinhos, pedidos de voto, uso de alto-falantes e abordagem de eleitores com o objetivo de influenciar a escolha.

Preparação das seções

Além disso, enquanto as campanhas chegam ao fim, mesários e mesárias se preparam para receber os eleitores. As seções estarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento ainda poderá votar.

Antes da abertura, os mesários organizam o espaço, conferem os materiais e preparam a urna eletrônica. Uma das primeiras etapas é a impressão da zerésima, documento que comprova que não há votos registrados no equipamento antes do início da votação.

Ao longo do dia, a equipe confere a identificação dos eleitores, registra a presença e libera a urna para o voto. Os mesários também organizam as filas e prestam orientações, sem interferir na escolha dos candidatos.

Celulares e outros aparelhos capazes de filmar, fotografar ou transmitir imagens não podem entrar na cabine. O equipamento deve ficar desligado e sob a guarda da mesa enquanto o eleitor vota.

Depois das 17h e do atendimento de todos que ainda estiverem na fila, os mesários encerram a urna e imprimem o Boletim de Urna (BU), que reúne o resultado daquela seção. Uma via do documento é afixada na porta do local de votação antes do envio dos dados para a totalização.