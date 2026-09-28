Golpe do táxi: torcedor do Boca Juniors perde R$ 30 mil em SP

Um torcedor argentino do Boca Juniors afirma ter perdido R$ 30.350 em um golpe de táxi em São Paulo. A corrida, que deveria custar R$ 30,75, ocorreu em 15 de setembro, horas antes da partida entre São Paulo e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.
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O motorista, Marcos Oliveira de Morais, foi indiciado por estelionato eletrônico e responde em liberdade, segundo o portal g1. Aos policiais, ele alegou que acreditava que o valor exorbitante se tratava de uma “gorjeta”. O torcedor estava na cidade com o filho para assistir ao jogo no Morumbis.
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Luiz Alberto Guerra, delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR), declarou que o entendimento da polícia é de que houve má-fé por parte do motorista.
De acordo com o boletim de ocorrência, o torcedor e seu filho pegaram o táxi para o Museu do Futebol, no Pacaembu, após visitarem uma loja do Boca Juniors. O valor informado foi de R$ 30,75, mas após o pagamento eletrônico, a vítima notou uma transação de R$ 30.350 em sua conta.
'Agiu de má-fé'
“Ele me deu uma máquina e eu digitei R$ 30,75. Depois, apareceu uma compra de R$ 30.350. Não errei o número e nem fiz doação a ele”, relatou o argentino. “De qualquer maneira, tenha sido um erro meu ou não, a pessoa agiu de má-fé porque não devolveu o dinheiro”.
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O comprovante mostrou que o dinheiro foi para uma conta ligada a Marcos. O torcedor enviou à polícia as trocas de mensagens com o motorista, nas quais cobrava a devolução do valor. Sem resposta, ele registrou a ocorrência.
A Polícia Militar localizou Marcos durante uma blitze. O taxista confirmou o recebimento da quantia e disse ter entendido que era uma “doação”. Ele também afirmou ter usado R$ 19 mil para pagar dívidas e propôs devolver o dinheiro em parcelas de R$ 1 mil por 15 meses.
Segundo o torcedor, cerca de R$ 11.700 já foram devolvidos. A polícia descobriu que Marcos trabalhava de forma irregular, pois o dono do veículo havia pedido a devolução do táxi. O carro foi apreendido pela SPTrans.
Na abordagem, foram encontrados uma máquina de pagamento e um celular, que foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil indiciou o motorista com base no artigo 171 do Código Penal, por estelionato eletrônico.
“Complicado. Perdi dinheiro e, sinceramente, não sei se vou recuperar”, lamentou o torcedor. Apesar do ocorrido, ele pretende voltar ao Brasil para o jogo entre Vasco e Boca, em 20 de outubro, mas com mais cautela. "Temos que aprender a não confiar em ninguém."
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.