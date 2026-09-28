Golpe do táxi: torcedor do Boca Juniors perde R$ 30 mil em SP

Torcedor argentino e o comprovante do pagamento fraudulento de R$ 30.350,00, elemento-chave no golpe do taxista - (crédito: Reprodução)

Um torcedor argentino do Boca Juniors afirma ter perdido R$ 30.350 em um golpe de táxi em São Paulo. A corrida, que deveria custar R$ 30,75, ocorreu em 15 de setembro, horas antes da partida entre São Paulo e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.

O motorista, Marcos Oliveira de Morais, foi indiciado por estelionato eletrônico e responde em liberdade, segundo o portal g1. Aos policiais, ele alegou que acreditava que o valor exorbitante se tratava de uma “gorjeta”. O torcedor estava na cidade com o filho para assistir ao jogo no Morumbis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Luiz Alberto Guerra, delegado da 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR), declarou que o entendimento da polícia é de que houve má-fé por parte do motorista.

De acordo com o boletim de ocorrência, o torcedor e seu filho pegaram o táxi para o Museu do Futebol, no Pacaembu, após visitarem uma loja do Boca Juniors. O valor informado foi de R$ 30,75, mas após o pagamento eletrônico, a vítima notou uma transação de R$ 30.350 em sua conta.

'Agiu de má-fé'

“Ele me deu uma máquina e eu digitei R$ 30,75. Depois, apareceu uma compra de R$ 30.350. Não errei o número e nem fiz doação a ele”, relatou o argentino. “De qualquer maneira, tenha sido um erro meu ou não, a pessoa agiu de má-fé porque não devolveu o dinheiro”.

O comprovante mostrou que o dinheiro foi para uma conta ligada a Marcos. O torcedor enviou à polícia as trocas de mensagens com o motorista, nas quais cobrava a devolução do valor. Sem resposta, ele registrou a ocorrência.

A Polícia Militar localizou Marcos durante uma blitze. O taxista confirmou o recebimento da quantia e disse ter entendido que era uma “doação”. Ele também afirmou ter usado R$ 19 mil para pagar dívidas e propôs devolver o dinheiro em parcelas de R$ 1 mil por 15 meses.

Segundo o torcedor, cerca de R$ 11.700 já foram devolvidos. A polícia descobriu que Marcos trabalhava de forma irregular, pois o dono do veículo havia pedido a devolução do táxi. O carro foi apreendido pela SPTrans.

Na abordagem, foram encontrados uma máquina de pagamento e um celular, que foram apreendidos para perícia. A Polícia Civil indiciou o motorista com base no artigo 171 do Código Penal, por estelionato eletrônico.

“Complicado. Perdi dinheiro e, sinceramente, não sei se vou recuperar”, lamentou o torcedor. Apesar do ocorrido, ele pretende voltar ao Brasil para o jogo entre Vasco e Boca, em 20 de outubro, mas com mais cautela. "Temos que aprender a não confiar em ninguém."

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.