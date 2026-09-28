Destinos nacionais que oferecem descontos para aposentados do INSS

Viagem solo feminina ganha espaço e muda o perfil do turismo no Brasil - (crédito: Uai Turismo)

Com o pagamento do benefício do INSS na conta, muitos aposentados e pensionistas podem aproveitar o momento para planejar uma viagem. O que nem todos sabem é que existem diversos destinos no Brasil que oferecem condições especiais, descontos e até gratuidades para pessoas com mais de 60 anos, tornando o lazer mais acessível.

Essas vantagens são garantidas principalmente pelo Estatuto da Pessoa Idosa. A legislação assegura, para pessoas com 60 anos ou mais e renda de até dois salários mínimos, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo no transporte rodoviário interestadual convencional. Caso esses assentos já estejam ocupados, o idoso tem direito a um desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.

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Destinos nacionais com facilidades para a terceira idade



Aproveitar esses benefícios pode ser ainda mais simples em cidades com boa infraestrutura turística e atrações que oferecem meia-entrada ou tarifas reduzidas:

Caldas Novas (GO): Conhecida por suas águas termais com propriedades terapêuticas, a cidade é um dos destinos preferidos da terceira idade. A maioria dos hotéis e parques possui estrutura acessível e atividades voltadas para o relaxamento e o bem-estar.

Foz do Iguaçu (PR): O Parque Nacional do Iguaçu oferece ingressos com desconto de meia-entrada para idosos brasileiros. A cidade também conta com uma rede hoteleira diversificada, facilitando o planejamento de uma viagem econômica.

Gramado (RS): Com clima ameno e forte apelo gastronômico e cultural, a cidade gaúcha oferece preços diferenciados em museus, parques e atrações temáticas para pessoas com mais de 60 anos.

Porto de Galinhas (PE): Para quem prefere sol e mar, o destino pernambucano conta com piscinas naturais de águas mornas e calmas. Muitas pousadas e operadoras locais trabalham com condições promocionais fora dos períodos de alta temporada.

Como garantir os benefícios no transporte



Para solicitar a gratuidade ou o desconto na passagem interestadual, o passageiro deve seguir algumas orientações práticas no momento do atendimento no guichê:

Documentação e Comprovação de Renda: Apresente um documento de identidade oficial com foto e o comprovante de renda de até dois salários mínimos — o próprio extrato de pagamento do benefício do INSS serve como comprovante. Quem não possui comprovante de renda impresso pode apresentar a Carteira da Pessoa Idosa, emitida pelo CadÚnico no CRAS ou na plataforma Gov.br.

Prazo para Vagas Gratuitas: Para garantir um dos dois assentos 100% gratuitos, é necessário solicitar o bilhete no guichê da empresa com antecedência mínima de 3 horas em relação ao horário de partida do ônibus.

Desconto de 50%: Caso as duas vagas gratuitas já tenham sido preenchidas por outros passageiros, o desconto mínimo de 50% pode ser solicitado diretamente no guichê de atendimento.

A recomendação geral é sempre pesquisar com antecedência as regras específicas das atrações e empresas do local de destino. Em caso de dúvidas sobre passagens rodoviárias, o viajante também pode consultar os canais oficiais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

*Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.