Diretório estadual do PT no Amapá é depredado às vésperas das eleições

Sede do diretório estadual do PT no Amapá foi invadida e depredada - (crédito: Divulgação)

A sede do diretório estadual do PT no Amapá foi invadida e depredada em 8 de setembro, a menos de um mês do primeiro turno das eleições. O crime foi descoberto na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram ao local.

Segundo o relato, os invasores entraram pela porta dos fundos e destruíram parte da estrutura e objetos da sede. Nada chegou a ser levado, mas um notebook foi quebrado, outros itens foram danificados e a energia elétrica foi cortada.

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Relatos de moradores da vizinhança indicam que foram ouvidos sons por volta da meia-noite. A polícia chegou a ser acionada e, após a chegada dos agentes, os ruídos pararam. O vice-presidente do PT no Amapá, Renato Ataíde, esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência e cobrar das autoridades a identificação dos responsáveis, a apuração dos danos e a investigação da motivação da invasão.

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A direção do PT afirmou que o episódio ocorre em meio ao atual cenário político e eleitoral e classificou a ação como possível caso de violência política e crime de ódio. O partido aguarda a apuração das autoridades para esclarecer a motivação da invasão e se há relação com o ambiente eleitoral.