Longevos do Brasil: as mulheres que superam o homem mais velho do mundo

A história do cearense João Marinho Neto, que aos 114 anos foi reconhecido como o homem mais velho do mundo, inspira e desperta curiosidade. No entanto, o Brasil abriga outras trajetórias de longevidade ainda mais notáveis, com mulheres que não apenas ultrapassaram a barreira dos 100 anos, mas que superam João em idade, figurando entre as pessoas mais velhas do planeta.
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Essas pessoas, conhecidas como supercentenárias, representam uma pequena, mas crescente, parcela da população. Suas rotinas e hábitos oferecem pistas sobre como viver mais e melhor, combinando fatores genéticos com um estilo de vida que, muitas vezes, valoriza a simplicidade, a alimentação natural e os laços comunitários.
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As brasileiras no topo da longevidade mundial
Enquanto João Marinho Neto detém o título de homem mais velho do mundo, o Brasil tem duas mulheres que o superam em idade. Yolanda Beltrão de Azevedo e Beatriz Ferreira Duarte, ambas com 115 anos, estão entre as pessoas mais velhas do mundo. Elas ocupam as primeiras posições no ranking de longevidade do país e das Américas, um feito que destaca a força e a resiliência dos brasileiros.
Com a celebração de seu aniversário de 114 anos, João Marinho Neto ocupa a 10ª posição entre as pessoas mais velhas do planeta. Atualmente, o ranking global é liderado por nove mulheres, incluindo as duas brasileiras, o que reforça um padrão mundial em que as mulheres costumam apresentar maior longevidade.
Embora os registros oficiais nem sempre acompanhem todos os casos, o país tem dezenas de outros centenários com histórias fascinantes. Muitas dessas pessoas viveram longe dos grandes centros urbanos, mantendo uma vida ativa e conectada à natureza e à família. Essa conexão social é apontada como um dos pilares para uma vida longa e saudável.
O que os centenários brasileiros têm em comum?
Apesar das diferenças regionais e de histórias de vida únicas, alguns padrões se repetem entre os idosos mais longevos do Brasil. A maioria manteve uma rotina de trabalho físico por grande parte da vida, o que garantiu uma atividade constante e natural. A dieta, geralmente, é simples e rica em alimentos cultivados localmente, com pouca presença de produtos industrializados.
O forte senso de propósito, seja através da fé, do trabalho ou dos laços familiares, também é um fator comum. Manter a mente ativa e o sentimento de pertencimento a uma comunidade parece ser tão importante quanto cuidar do corpo. Suas trajetórias mostram que a longevidade vai além da genética, sendo construída por hábitos diários, resiliência e uma visão positiva da vida.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.