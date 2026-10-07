Longevos do Brasil: as mulheres que superam o homem mais velho do mundo

A história do cearense João Marinho Neto, que aos 114 anos foi reconhecido como o homem mais velho do mundo, inspira e desperta curiosidade. No entanto, o Brasil abriga outras trajetórias de longevidade ainda mais notáveis, com mulheres que não apenas ultrapassaram a barreira dos 100 anos, mas que superam João em idade, figurando entre as pessoas mais velhas do planeta.

Essas pessoas, conhecidas como supercentenárias, representam uma pequena, mas crescente, parcela da população. Suas rotinas e hábitos oferecem pistas sobre como viver mais e melhor, combinando fatores genéticos com um estilo de vida que, muitas vezes, valoriza a simplicidade, a alimentação natural e os laços comunitários.

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As brasileiras no topo da longevidade mundial

Enquanto João Marinho Neto detém o título de homem mais velho do mundo, o Brasil tem duas mulheres que o superam em idade. Yolanda Beltrão de Azevedo e Beatriz Ferreira Duarte, ambas com 115 anos, estão entre as pessoas mais velhas do mundo. Elas ocupam as primeiras posições no ranking de longevidade do país e das Américas, um feito que destaca a força e a resiliência dos brasileiros.

Com a celebração de seu aniversário de 114 anos, João Marinho Neto ocupa a 10ª posição entre as pessoas mais velhas do planeta. Atualmente, o ranking global é liderado por nove mulheres, incluindo as duas brasileiras, o que reforça um padrão mundial em que as mulheres costumam apresentar maior longevidade.

Embora os registros oficiais nem sempre acompanhem todos os casos, o país tem dezenas de outros centenários com histórias fascinantes. Muitas dessas pessoas viveram longe dos grandes centros urbanos, mantendo uma vida ativa e conectada à natureza e à família. Essa conexão social é apontada como um dos pilares para uma vida longa e saudável.

O que os centenários brasileiros têm em comum?

Apesar das diferenças regionais e de histórias de vida únicas, alguns padrões se repetem entre os idosos mais longevos do Brasil. A maioria manteve uma rotina de trabalho físico por grande parte da vida, o que garantiu uma atividade constante e natural. A dieta, geralmente, é simples e rica em alimentos cultivados localmente, com pouca presença de produtos industrializados.

O forte senso de propósito, seja através da fé, do trabalho ou dos laços familiares, também é um fator comum. Manter a mente ativa e o sentimento de pertencimento a uma comunidade parece ser tão importante quanto cuidar do corpo. Suas trajetórias mostram que a longevidade vai além da genética, sendo construída por hábitos diários, resiliência e uma visão positiva da vida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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